Bogotá recibe los primeros vagones de su metro tras ocho décadas de espera

BOGOTÁ (AP) — Los primeros seis vagones del metro de Bogotá arribaron a la ciudad el jueves luego de desembarcar desde China y atravesar por tierra una parte de Colombia, un evento que la capital había esperado durante ocho décadas. La propuesta de construcción había surgido por primera vez en 1942.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a través de la red social X que los vagones entraron en la madrugada a la ciudad, para ser trasladadas al "patio taller", donde luego iniciarían las pruebas.

En 1942, cuando Bogotá tenía aproximadamente 400.000 habitantes, el alcalde de la época propuso la construcción del metro con el fin de atender el crecimiento poblacional. En la actualidad, después de varios proyectos que nunca vieron la luz, avanza en un 60% la construcción de la primera línea del metro en una ciudad que ya supera los ocho millones de habitantes.

Galán celebró la llegada del primer tren del metro en Cartagena el 3 de septiembre, asegurando que se trata de un "sueño" que finalmente se materializa: “Ya Bogotá no va a ser, como nos decían durante tantos años, ‘la capital más grande del mundo sin metro’”.

Las capitales de países como Uruguay, Paraguay y Bolivia no cuentan con metro, aunque su población es considerablemente menor que la de Bogotá. Sin embargo, otras capitales con poblaciones similares en Perú y Chile sí tienen sistema de metro.

La primera línea del metro será elevada y atravesará Bogotá de occidente a oriente en un trazado de 23,9 km. La construcción está a cargo de empresas chinas que ganaron una licitación en 2019 por más de 3.900 millones de dólares, siendo responsables de su construcción, provisión de trenes y operación durante 20 años.

El proyecto del metro ha generado un intenso debate entre el presidente Gustavo Petro y los alcaldes de turno de la ciudad. Durante su mandato como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, Petro propuso un metro subterráneo que solo quedó en diseños, y su sucesor avanzó hasta la licitación de un sistema elevado. Como presidente, Petro busca realizar modificaciones al contrato en ejecución para permitir la construcción de un tramo subterráneo en la primera línea.

La alcaldía de Bogotá proyectó que la operación de la primera línea del metro comenzará en 2028, con capacidad para transportar un millón de personas al día.