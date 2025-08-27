Benfica venció al Fenerbahce de Mourinho y completó los 36 equipos de la Liga de Campeones

FOTO: Benfica supera al Fenerbahce de Mourinho y completa los 36 equipos de la Liga de Campeones

MÓNACO (AP) — José Mourinho y el Fenerbahce fracasaron en su intento por regresar a la Liga de Campeones el miércoles, al perder 1-0 ante el Benfica en los playoffs de clasificación.

Benfica —el primer club al que Mourinho entrenó— vio invalidados dos goles tras la revisión de video en la primera mitad antes de que su delantero turco Kerem Aktürkoglu anotara a los 35 minutos el único gol en los dos partidos.

Brujas, Copenhague y Qarabag de Azerbaiyán también avanzaron para completar la alineación de 36 equipos participantes en la fase de liga, cuyo sorteo se realizó el jueves.

Mourinho conquistó dos veces la Liga de Campeones, pero no dirigió en la fase principal de la competencia estelar durante seis temporadas. La ausencia del Fenerbahce ahora se extendió a 17 campañas.

Brujas goleó a Rangers 6-0 para un marcador global de 9-1. El equipo belga ya tenía una ventaja temprana antes de que el defensor de Rangers, Max Aarons, fuera expulsado en el octavo minuto.

Qarabag regresó a la Liga de Campeones ocho años después de su campaña de debut. Se impuso 5-4 en el global sobre Ferencvaros a pesar de una derrota 3-2 en Bakú el miércoles.

Copenhague ganó 2-0 en casa ante Basilea para avanzar por 3-1 en el global.

La ceremonia del sorteo comenzó el jueves a las 6 de la tarde hora local (1600 GMT) en un salón de conciertos y centro de conferencias junto a la playa en Mónaco.

¿Quién está en el sorteo de la Liga de Campeones?

Seis equipos de Inglaterra, un récord, estuvieron en la competencia. Más de la mitad de los participantes—19 clubes— fueron de los cuatro países mejor clasificados: Inglaterra, Italia, España y Alemania.

Los recién llegados a la fase principal fueron Bodo/Glimt de Noruega, Kairat Almaty de Kazajistán, Pafos de Chipre y Union Saint-Gilloise de Bélgica.

La Liga de Campeones fue más al norte que nunca, con Bodo ubicado dentro del Círculo Ártico, y más al oriente, hasta Almaty, cerca de la frontera de Kazajistán con China.

Pafos, el campeón de Chipre de propiedad rusa, fue creado hace apenas 11 años mediante una fusión de dos clubes.

El Athletic Bilbao encabezó los equipos que regresaron después de una larga ausencia. El emblemático club de la región vasca de España jugó por última vez en la fase de grupos 2014-15.

Olympiakos se perdió cuatro ediciones y Villarreal regresó después de caer en las semifinales ante Liverpool en 2022.

No hubo equipo de Ucrania por primera vez en 20 años. En ese período, Shakhtar Donetsk participó 17 veces y Dynamo de Kiev diez. Los equipos rusos estuvieron vetados de todas las competiciones europeas por cuarta temporada consecutiva desde la invasión militar a Ucrania.

Antiguos ganadores

La 71ª edición de la Copa de Europa o Liga de Campeones incluye 14 diferentes monarcas anteriores con un total combinado de 50 títulos, incluyendo al actual Paris Saint-Germain.

Ahora que el entrenador cinco veces campeón Carlo Ancelotti dejó el Real Madrid para entrenar a Brasil, Pep Guardiola es el técnico más laureado en esta edición. Guardiola ganó tres títulos de la Liga de Campeones, con el Barcelona en 2009 y 2011, y su equipo actual, el Manchester City, en 2023.

Los otros entrenadores ganadores de títulos anteriores son Luis Enrique, con el Barcelona en 2015 y el PSG la temporada pasada, y Hansi Flick del Barcelona, quien se coronó con el Bayern Munich en 2020.

Calendario y formato

Ésta es la segunda temporada del formato de fase de liga con 36 equipos que jugarán contra ocho oponentes diferentes y estarán ubicados en una tabla de posiciones única.

El calendario ponderado dio a cada equipo dos oponentes extraídos de cada uno de los cuatro bombos de preclasificación el jueves en Mónaco. Los equipos se categorizaron en función de su clasificación durante cinco temporadas de resultados en competiciones de la UEFA.

Los partidos comenzaron el 16 de septiembre y la última jornada fue el 28 de enero. Bodo/Glimt debería jugar un partido en casa en enero en su césped artificial con calefacción, en fechas en que no hay actividad futbolística nacional en Noruega.

Los ocho mejores equipos en la clasificación final avanzaron a los octavos de final en marzo. Los conjuntos clasificados del noveno al 24º fueron al repechaje en febrero, con partidos de ida y vuelta.

La final en el Puskas Arena en Budapest estuvo programada para el 30 de mayo. Solo 12 días después se inauguró la Copa del Mundo en Ciudad de México.

Premios en metálico

La UEFA asignó 2.470 millones de euros (2.880 millones de dólares) en premios en efectivo, de un total de ingresos comerciales de 4.400 millones de euros (5.100 millones de dólares) en todas sus competiciones de clubes europeos.

El equipo de menor rango, Kairat, garantizó al menos 20 millones de euros (23 millones de dólares) de la UEFA. Los equipos de alto rango Real Madrid y PSG recibirán al menos 60 millones de euros (69 millones de dólares). Los equipos ganan más por cada victoria y por avanzar a las rondas de eliminación.

El ganador del título debería recibir alrededor de 150 millones de euros (175 millones de dólares) en premios en metálico.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.