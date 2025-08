Autoridades buscan en zona montañosa a exmilitar sospechoso de matar a 4 en bar de Montana

Las autoridades rastrearon una zona montañosa del oeste de Montana en búsqueda de un exmilitar que presuntamente fue quien abrió fuego en un bar, matando a cuatro personas.

Michael Paul Brown, de 45 años, huyó del The Owl Bar en el pequeño pueblo de Anaconda en una camioneta blanca tipo pickup, pero la abandonó en algún momento, dijo Lee Johnson, administrador de la División de Investigación Criminal de Montana, que supervisó el caso. El viernes por la noche, Johnson instó a los residentes a permanecer en casa y estar en alerta máxima.

“Si bien las fuerzas del orden no recibieron informes de que Brown causara daño a otras personas, se cree que está armado y es extremadamente peligroso”, subrayó Johnson.

Las autoridades indicaron que darían a conocer los nombres de las víctimas una vez que todas sus familias hubieran sido notificadas.

“Esta es una comunidad pequeña y unida que ha sido afectada por los actos atroces de un individuo que no representa lo que esta comunidad o los habitantes de Montana defienden”, añadió Johnson.

Anaconda, a unos 40 kilómetros (25 millas) al noroeste de Butte, está rodeada de montañas. El pueblo, de unos 9.000 habitantes, fue fundado por barones del cobre que se beneficiaron de las minas cercanas a finales del siglo XIX. Una chimenea de fundición que ya no está operativa se alza sobre el valle.

Brown vivió al lado de The Owl Bar, dijo el propietario David Gwerder, quien no estaba en el lugar durante el tiroteo el viernes por la mañana. Gwerder dijo a The Associated Press que el camarero y tres clientes fueron asesinados y no creía que hubiera nadie más dentro. Añadió que no estaba al tanto de ningún conflicto entre Brown y alguna de las víctimas.

“Conocía a todos los que estaban en ese bar. Te lo garantizo”, dijo Gwerder. “No tenía ninguna disputa en curso con ninguno de ellos. Creo que simplemente se desquició”.

Brown sirvió en el Ejército de Estados Unidos como tripulante de blindados desde 2001 hasta 2005 y fue desplegado en Irak desde principios de 2004 hasta marzo de 2005, de acuerdo con la teniente coronel Ruth Castro, portavoz del Ejército. Brown estuvo en la Guardia Nacional de Montana desde 2006 hasta marzo de 2009, agregó Castro. Dejó el servicio militar con el rango de sargento.

Clare Boyle, sobrina de Brown, dijo a la AP el viernes que su tío ha lidiado con enfermedades mentales durante años y que ella y otros miembros de su familia buscaron ayuda repetidamente.

“Esto no se trata meramente de un hombre ebrio o drogado volviéndose loco”, escribió en un mensaje de Facebook. “Es un hombre enfermo que a veces no sabe quién es y con frecuencia no sabe dónde está ni cuándo”.

Sin señales de Brown en la camioneta blanca o en su casa, las autoridades convergieron en el área de Stumptown Road al oeste de Anaconda por tierra y aire, cerrándola para que nadie pudiera entrar o salir. Un helicóptero sobrevolaba una ladera cercana al tiempo que los agentes avanzaban entre los árboles, dijo Randy Clark, un policía retirado que vive allí.

A medida que los reportes del tiroteo se propagaron por el pueblo el viernes por la mañana, los dueños de negocios cerraron sus puertas y se refugiaron dentro con los clientes.

La propietaria del Firefly Café en Anaconda dijo que cerró su negocio luego de que un amigo le alertara sobre el tiroteo.

“Somos Montana, así que las armas no son nuevas para nosotros”, dijo Barbie Nelson. “Para que nuestro pueblo esté cerrado, todos están bastante conmocionados”.