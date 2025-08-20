Ataque a mezquita en Nigeria deja 50 personas muertas

ABUYA, Nigeria (AP) — Un tiroteo en una mezquita en el noroeste de Nigeria dejó 50 personas muertas, afirmó el miércoles un funcionario local.

Varios hombres armados irrumpieron el martes durante las oraciones matutinas en la mezquita de la ciudad de Unguwan Mantau, en el estado de Katsina, informó el legislador Aminu Ibrahim.

“Los bandidos mataron a 30 personas y quemaron a otras 20 en ataques contra varias aldeas”, informó Ibrahim el miércoles al parlamento estatal.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque.

Estas agresiones son comunes en las regiones noroeste y centro-norte de Nigeria, donde los pastores y los agricultores locales a menudo se enfrentan por el limitado acceso a la tierra y el agua. Un ataque ocurrido el mes pasado en el centro-norte de Nigeria produjo la muerte de 150 personas.

El prolongado conflicto se ha vuelto más letal en los últimos años, y autoridades y analistas advierten que más pastores están tomando las armas.

El martes, el comisionado del estado de Katsina, Nasir Mu’azu, dijo que el ejército y la policía se han desplegado en el área de Unguwan Mantau para evitar más agresiones, y añadió que los hombres armados a menudo se esconden entre los cultivos de las granjas durante la temporada de lluvias para perpetrar ataques contra las comunidades.

Señaló que el ataque a la mezquita probablemente fue en represalia por una incursión que los habitantes de Unguwan Mantau realizaron el fin de semana, cuando varios hombres armados fueron emboscados y asesinados.

Docenas de grupos armados aprovechan la limitada presencia de seguridad en las regiones ricas en minerales de Nigeria, y llevan a cabo ataques en aldeas y a lo largo de las principales carreteras.

Los agricultores acusan a los pastores, en su mayoría de origen fulani, de pastorear su ganado en sus granjas y destruir sus cultivos. Los pastores insisten en que las tierras son rutas de pastoreo respaldadas por la ley en 1965, cinco años después de que el país obtuviera su independencia.

Además del conflicto entre las comunidades agrícolas y de pastoreo, Nigeria lucha por contener a los insurgentes de Boko Haram en el noreste, donde unos 35.000 civiles han sido asesinados y más de 2 millones de personas han sido desplazadas, según las Naciones Unidas.

