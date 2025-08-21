Arresto de ciudadano ucraniano por sabotaje al gasoducto Nord Stream en Italia

Un ciudadano ucraniano, identificado como Serhii K., fue arrestado en Italia en relación con el presunto sabotaje a los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, anunció este jueves la Fiscalía Federal de Alemania.

El arresto se llevó a cabo durante la noche en la provincia de Rímini con base en una orden emitida por el Tribunal Federal de Justicia de Alemania, según un comunicado de la fiscalía.

El hombre es sospechoso de ser uno de los coordinadores de la operación y miembro de un grupo que presuntamente colocó artefactos explosivos en los gasoductos.

Según la orden, el sospechoso y sus cómplices transportaron los explosivos a bordo de un velero que partió de Rostock, Alemania.

La embarcación fue alquilada a una empresa alemana, y se informó que en el proceso se utilizaron intermediarios y documentos de identidad falsos, indica un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Los explosivos detonaron el 26 de septiembre de 2022, causando graves daños a los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico.

El sospechoso enfrenta cargos que incluyen coautoría de explosiones y sabotaje anticonstitucional.

Se espera su extradición de Italia a Alemania, donde comparecerá ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, según el comunicado.