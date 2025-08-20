FOTO: Arrestan en Chile a presunto sicario vinculado al asesinato de un periodista en Perú

SANTIAGO (AP) — La fiscalía de Chile confirmó el miércoles la detención de un presunto sicario que estaría involucrado en el asesinato de un periodista en Perú en pasado enero, contra quien pesaba una orden de arresto en ese país andino.

El individuo, de nacionalidad venezolana e identificado como Olfran Domingo Rivas Ramos, fue detenido el martes en la comuna de Maipú, en el sur de Santiago, durante un procedimiento de rutina antidrogas, cuando fue sorprendido con más de 200 gramos de ketamina.

Desde entonces se encuentra en prisión preventiva ordenada por un tribunal de Santiago.

Según informó la fiscalía en un comunicado, el imputado “ha sido requerido por la justicia peruana por su participación en el homicidio de un periodista de ese país”, aunque la institución evitó dar más detalles debido a que es una investigación en curso. Tampoco aclaró si las autoridades peruanas han requerido su extradición.

De acuerdo con la investigación, el detenido era buscado en el país andino por el presunto asesinato del comunicador Gastón Medina, muerto en enero cuando se dirigía a su trabajo.

Medina, de 60 años, fue baleado en los alrededores de su domicilio en la ciudad de Ica, al sur de Lima. Los gremios periodísticos indicaron que Medina era dueño y conductor de la pequeña televisora Cadena Sur-Canal 15 y había recibido amenazas de muerte.

En ese entonces la Asociación Nacional de Periodistas de Perú indicó que Medina investigaba a las autoridades regionales y municipales de Ica, así como a grupos que presuntamente extorsionan a empresas de transportes de esa región.