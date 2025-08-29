Aranceles de Trump son ilegales, según un tribunal de apelaciones

La mayoría de los aranceles mundiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son ilegales, determinó un tribunal federal de apelaciones, el cual encontró que el mandatario excedió su autoridad presidencial al imponerlos, pero los jueces dejaron esas tasas en su sitio mientras envían el caso de regreso a un tribunal menor para nuevos procedimientos, informó hoy Bloomberg.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos sostuvo un fallo previo del Tribunal de Comercio Internacional en el sentido de que Trump invocó erróneamente una ley de emergencia para imponer los aranceles.

Pero los jueces de apelaciones enviaron el caso de regreso a un tribunal menor para determinar si esto aplica a todos los afectados por los aranceles o sólo a terceros involucrados en el caso, señaló el reporte.

El fallo amplía el suspenso con respecto a si los aranceles de Trump finalmente se mantendrán. Se espera que el caso vaya a la Suprema Corta para la decisión final, dijo Bloomberg.

"Trump está casi seguro de apelar el fallo ante la Suprema Corte. El tribunal de apelación suspendió su fallo para que entre en vigor hasta el 14 de octubre con el fin de dar tiempo a la administración Trump de pedir a la Suprema Corte que tome el caso", informó CNBC.

La administración Trump ha afirmado que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) empodera al presidente para imponer efectivamente aranceles específicos de cualquier nivel para algunos países si él lo considera necesario para manejar una emergencia nacional, indicó CNBC.

A fines de mayo, un tribunal comercial federal inferior rechazó la postura y eliminó los aranceles de Trump basados en la IEEPA, incluyendo sus aranceles "recíprocos" a nivel mundial dados a conocer a inicios de abril.

Pero el Circuito Federal rápidamente pausó el falló en lo que se resolvía la apelación de Trump, señaló CNBC en un informe. "La decisión socava la pieza central de esta política comercial agresiva que ha rediseñado las relaciones económicas de Estados Unidos con gran parte del mundo", informó hoy New York Post.