Arabia y Ferraro fueron evacuados de Israel a Jordania y regresan al país

Los diputados del PRO Damián Arabia y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, ya fueron trasladaron desde Israel hasta Jordania por vía terrestre y en las próximas horas viajarán a la Argentina, según informaron a través de las redes sociales por los dos legisladores.

Arabia y Ferraro habían llegado el jueves a Israel para participar del evento Pride 2025 marcha mundial del orgullo gay pero esa actividad se suspendió debido al ataque de Israel a Irán, quien contraatacó con el lanzamiento de misiles sobre las principales ciudades del país hebreo.

Por la red social X, el legislador del PRO informó que "la Cancillería israelí que me había invitado y costeado mi agenda en Tel Aviv me trasladó por tierra fuera del país y con algo de viento a favor, en pocos días ya me llevará de nuevo a casa"

"Quiero agradecer el acompañamiento y la comunicación del Presidente Javier Milei, la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el Ministro de Defensa Luis Petri, el Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el Embajador argentino en Israel, Axel Wahnish", agregó.

/Inicio Código Embebido/

YA AFUERA DE ISRAEL



La Cancillería israelí —que me había invitado y costeado mi agenda en Tel Aviv— me trasladó por tierra fuera del país y con algo de viento a favor, en pocos días ya me llevará de nuevo a casa.



Quiero agradecer el acompañamiento y la comunicación del… — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) June 17, 2025

/Fin Código Embebido/

Detallo que "fui invitado para mantener una agenda con funcionarios israelíes, legisladores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, junto con delegaciones de Estados Unidos, Francia, Japón, India, gigantes asiáticos y otros países de la región. No se pudo. Pero en cambio me tocó vivir en persona un momento histórico".

Señaló que "para quienes defendemos la libertad del individuo, la igualdad ante la ley, la propiedad privada y la democracia, sostener la existencia del Estado de Israel y el derecho del pueblo judío a defenderse no es solo una cuestión de principios: es la defensa de nuestros valores y de nuestra filosofía de vida. Los enemigos de la libertad que hoy atacan a Israel —si no los frenamos— mañana irán por nosotros".

"Con el terrorismo no se negocia: se lo combate. Gracias a todos en Argentina por los miles de mensajes, oraciones y buenos pensamientos. Créanme que los sentí. Y gracias profundamente al pueblo israelí: aunque no pude cumplir con todos los objetivos con los que vine, en estas horas difíciles me llevo algo mucho más valioso: su afecto, su cuidado, su amistad y el ejemplo de un pueblo resiliente y luchador. Am Israel Jai. ¡Viva Israel, viva Argentina, viva la Libertad!".

Por su parte, Ferraro señaló: "ya salí de Israel y acabo de finalizar el traslado y cruce por vía terrestre hacia Jordania, a través del paso fronterizo de Allenby" y precisó que "ahora me toca esperar en Amán y, pronto, estaré de regreso en Buenos Aires"

"Quiero agradecer muy especialmente a todos los que se preocuparon y me estuvieron mandando mensajes de afecto y fuerza desde Argentina, y también a todas las personas en Tel Aviv que se acercaron, se contactaron o me tendieron una mano para saber si estaba bien", agregó

Ferraro afirmó que "fueron días muy intensos, cargados de incertidumbre, emociones cruzadas y mucha tensión, pero también llenos de gestos que no me voy a olvidar"