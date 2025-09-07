Anutin Charnvirakul asume como nuevo primer ministro de Tailandia tras respaldo real

BANGKOK (AP) — Anutin Charnvirakul, un político veterano mejor conocido por su exitosa campaña para despenalizar el cannabis en Tailandia, se convirtió en el primer ministro del país tras recibir el respaldo real el domingo, dos días después de ser elegido por el Parlamento tras una orden judicial que destituyó a su predecesor.

Anutin, de 58 años, sucedió a Paetongtarn Shinawatra del Partido Pheu Thai, destituida la semana pasada tras ser declarada culpable de violaciones éticas por una llamada telefónica políticamente comprometedora con el presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, antes de que una disputa fronteriza entre las dos naciones se convirtiera en un conflicto armado de cinco días en julio que generó temores de una guerra total en la región.

El nuevo primer ministro de Tailandia había servido en el gabinete de Paetongtarn como viceprimer ministro y ministro del interior, pero renunció a sus cargos y retiró a su partido de su gobierno de coalición después de que la noticia de la llamada causara indignación pública.

Anutin recibió la carta de nombramiento en una ceremonia en la sede de su partido Bhumjaithai en Bangkok, a la que asistieron miembros destacados de los partidos que se espera se unan a su gobierno de coalición. Vestían uniformes blancos de funcionarios civiles utilizados para ceremonias reales y estatales.

“Me gustaría hacer un juramento de que me comprometo a desempeñar mis funciones con la máxima capacidad, con honestidad y virtud”, leyó en una declaración después de recibir el respaldo.

Anutin logró con éxito la petición para la despenalización del cannabis, una política que ahora se regula más estrictamente para fines médicos. También fue ministro de salud durante la pandemia de COVID-19 y fue acusado de tardanza en la obtención de suministros de vacunas.

Ganó la votación en el Parlamento el viernes con el apoyo del principal partido de oposición, el Partido del Pueblo. A cambio de sus votos, Anutin prometió disolver el Parlamento en un plazo de cuatro meses y organizar un referéndum sobre la redacción de una nueva constitución por una asamblea constituyente elegida.

El Partido del Pueblo dijo que seguiría siendo parte de la oposición, dejando al nuevo gobierno potencialmente como uno minoritario. El partido, que se basa en plataformas progresistas, ha buscado durante mucho tiempo cambios en la constitución, impuesta durante un gobierno militar, diciendo que quieren hacerla más democrática.

Anutin se convirtió en el tercer primer ministro de Tailandia en dos años después de las elecciones generales de 2023. El Partido del Pueblo, entonces llamado el Partido Avanzar, ganó la mayoría de los escaños pero fue mantenido fuera del poder cuando los senadores designados por el ejército, que eran fuertes partidarios del establecimiento conservador realista de Tailandia, votaron en contra del candidato del partido porque se oponían a su política de buscar reformas a la monarquía.

El Senado ya no tiene el derecho de participar en la votación para elegir a un primer ministro.

El Partido Pheu Thai, que en ese momento quedó en segundo lugar en las elecciones, más tarde tuvo a uno de sus candidatos, el ejecutivo inmobiliario Srettha Thavisin, aprobado como primer ministro para liderar un gobierno de coalición. Pero sirvió solo un año antes de que el Tribunal Constitucional lo destituyera del cargo por violaciones éticas.

El reemplazo de Srettha, Paetongtarn, la hija del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, también duró solo un año en el cargo. Su gobierno ya estaba muy debilitado cuando el Partido Bhumjaithai abandonó su coalición en junio.

Pheu Thai dijo después de que Anutin ganara la votación que se convertiría en un partido de oposición.