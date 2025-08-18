Anulan rechazo a eximir de prisión a ex comandante de Guardia Nacional venezolana
Los jueces Angela Ledesma y Carlos Mahiques sostienen que la Justicia debe pronunciarse “de oficio” en relación a si tiene o no inmunidad
18/08/2025 | 13:01Redacción Cadena 3
FOTO: Justo Noguera Petri, ex comandante de la Guardia Nacional bolivariana
La Cámara Federal de Casación Penal anuló el rechazo a conceder la eximición de prisión a Justo Noguera Petri, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, con pedido de captura internacional en Argentina, al igual que el presidente Nicolás Maduro.
Los jueces del máximo tribunal penal federal del país anularon esa decisión judicial y ordenaron que de manera previa se analice si la justicia argentina es competente para llevar adelante la demanda, en base al principio de justicia universal y si los requeridos tienen inmunidad, informaron fuentes judiciales.
Los jueces Angela Ledesma y Carlos Mahiques mencionaron que los ciudadanos venezolanos, entre ellos Nicolás Maduro, con pedido de captura internacional por parte del juez federal Sebastián Ramos son “funcionarios públicos de la máxima jerarquía”.
Ante ello la Justicia debe pronunciarse “de oficio” en relación a si tienen o no inmunidad y si el caso es acorde al ejercicio de la “jurisdicción universal”.
“La inmunidad sigue configurando un obstáculo procesal insoslayable al ejercicio de competencia por parte de una jurisdicción nacional, cuya procedencia, como se dijo, debe ser examinada de oficio por el juez interviniente”, sostiene el fallo.
Casación ordenó llamar a una nueva audiencia a las partes para definir estos puntos, antes de continuar con el avance de la investigación abierta en Argentina contra Maduro y otros 13 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014.
[Fuente: Noticias Argentinas]