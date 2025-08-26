Angelinos vencen a Rangers 4-0 con jonrón en primer lanzamiento de Neto
Los Angelinos de Los Ángeles, liderados por Zach Neto, vencieron 4-0 a los Rangers de Texas. Este partido también marcó el regreso de su manager Ron Washington tras una cirugía.
26/08/2025
ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Zach Neto conectó un jonrón en el primer lanzamiento del juego y los Angelinos de Los Ángeles, observados por su manager Ron Washington, derrotaron el lunes 4-0 a los Rangers de Texas y al lanzador estelar Jacob deGrom.
El dominicano José Soriano (9-9) ponchó a seis en cinco entradas y un tercio, y permitió cuatro hits en su primera apertura desde que salió de la lista de paternidad. Cuatro relevistas completaron la sexta blanqueada de los Angelinos esta temporada.
Washington estuvo presente en el parque por primera vez en más de dos meses. No ha dirigido a los Angelinos desde el 19 de junio y reveló antes del juego que se está recuperando de una cirugía de cuádruple desvío coronario realizada hace ocho semanas.
No volverá a dirigir esta temporada, pero quiere estar con los Angelinos y observó desde una cabina en la parte superior después de charlar con ellos en la antesala del juego.
DeGrom (10-6) tiene un récord de 0-4 en cinco aperturas desde su última victoria el 22 de julio. El derecho estaba lanzando por primera vez en diez días después de que Texas omitió su última apertura programada debido a fatiga en el hombro.
El pitcher dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional ponchó a siete, caminó a dos y golpeó a un bateador en cinco entradas. Permitió dos carreras y tres hits.
Travis d’Arnaud pegó un sencillo impulsor en el cuarto episodio de los Angelinos, y el venezolano Luis Rengifo conectó un doble impulsor en el sexto. Logan O’Hoppe abrió el noveno con su 19º jonrón.
Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 4-0. El venezolano Rengifo de 4-1.
Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-1. Los mexicanos Rowdy Téllez de 2-0, Alejandro Osuna de 2-0.
