En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Atl. Mineiro

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Alerta por un tirador activo en el campus de la Universidad de Villanova, en Pensilvania

La universidad emitió una advertencia y pidió a los estudiantes que se refugien y tranquen las puertas. La policía local y federal se encuentra en el lugar.

21/08/2025 | 18:46Redacción Cadena 3

FOTO: Universidad de Villanova, en Pensilvania (NA)

Una alerta por un tirador activo se emitió este jueves por la tarde en el campus de la Universidad de Villanova, en Pensilvania, Estados Unidos. Tanto la universidad como la policía local ordenaron a los estudiantes y residentes de la zona que se refugien de inmediato y eviten el área de la facultad de derecho.

Según supo Noticias Argentinas, la universidad emitió un aviso de incidente de tirador activo en su sitio web con una instrucción clara: "La policía está en la escena. Muévanse a un lugar seguro. Tranquen/bloqueen las puertas".

Fuerte operativo policial y el pedido del gobernador

Inmediatamente después de los primeros reportes, se desplegó un importante operativo de seguridad en el campus, ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Filadelfia.

  • Alerta universitaria: La institución pidió a los estudiantes que se mantengan alejados del edificio Law School Scarpa Hall y que permanezcan refugiados "hasta nuevo aviso".
  • Policía local: El Departamento de Policía de Radnor Township confirmó que se encuentra en la universidad respondiendo a un reporte de tirador activo.
  • Respuesta federal: El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, informó que tanto la policía local como agencias federales están actuando en el lugar.
  • Pedido a la comunidad: Shapiro pidió a la población "evitar la zona y seguir las indicaciones de las autoridades locales".

Por el momento, la policía continúa revisando el área y la información se encuentra en desarrollo.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Se emitió una alerta por un tirador activo en la Universidad de Villanova.

¿Quién emitió la alerta? La universidad y la policía local realizaron la advertencia a los estudiantes y residentes.

¿Cuándo ocurrió? La situación se reportó este jueves por la tarde.

¿Dónde se realizó el despliegue? En el campus de la Universidad de Villanova, a unos 20 kilómetros de Filadelfia.

¿Cuál es el pedido a la comunidad? Se solicitó evitar el área y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho