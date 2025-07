Alberto Fernández apelará la acusación formal en su contra por corrupción

El expresidente argentino Alberto Fernández anunció el viernes que apelará la decisión de un juez que el día anterior formalizó su acusación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para el sector público durante su mandato que generaron un perjuicio millonario para las arcas públicas.

Fernández fue procesado el jueves, sin prisión preventiva, por un caso en el que se le señala por el pago de comisiones millonarias para favorecer a empresarios de su círculo de confianza. Se trata de la segunda acusación formal que recae sobre el expresidente pero la primera vinculada a un hecho de corrupción.

En abril pasado, un tribunal de segunda instancia confirmó su procesamiento en una causa por violencia de género a raíz de una denuncia de la ex primera dama y madre de su hijo menor, Fabiola Yáñez.

El expresidente se pronunció el viernes sobre el nuevo caso en su contra en un mensaje en X, antes Twitter, en el que difundió un escrito de su abogada defensora donde anticipaba que apelará la decisión del juez federal de primera instancia de procesarlo.

Asimismo, Fernández cuestionó la decisión judicial y dijo haber sido procesado “arbitrariamente” y ser víctima de una persecución por el hecho de ser peronista.

“Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento”, criticó el exmandatario. “Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el ‘riesgo’ que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros”.