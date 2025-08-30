Al menos 3 muertos tras incendio en parlamento regional de Indonesia

YAKARTA, Indonesia (AP) — Una turba enfurecida incendió un edificio del parlamento local en la capital de una provincia indonesia, dejando al menos tres personas muertas y cinco hospitalizadas, informaron las autoridades.

El incendio en Makassar, la ciudad capital de la provincia de Sulawesi del Sur, comenzó en las últimas horas del viernes. Informes televisivos mostraron el edificio del consejo provincial en llamas durante la noche, haciendo que el área adquiriera un inquietante color naranja.

Los rescatistas recuperaron tres cuerpos el sábado por la mañana, mientras que cinco personas fueron hospitalizadas con quemaduras o huesos rotos tras saltar del edificio, dijo Fadli Tahar, un funcionario local de desastres.

Los manifestantes en la ciudad de Bandung, en Java Occidental, también incendiaron un parlamento regional el viernes, pero no se reportaron víctimas. En Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, los manifestantes tomaron por asalto la sede de la policía regional tras destruir cercas y quemar vehículos. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y utilizaron cañones de agua, pero los manifestantes respondieron con fuegos artificiales y garrotes de madera.

Las embajadas en Yakarta, entre ellas, las de Estados Unidos, Australia y países del sudeste asiático, han aconsejado a sus ciudadanos en Indonesia que eviten las áreas de manifestaciones o grandes concentraciones públicas.

El sábado, la calma regresó en gran medida a la capital de Indonesia mientras las autoridades retiraban los autos quemados y limpiaban oficinas de policía y paradas de autobús incendiadas por manifestantes enfurecidos.

El presidente indonesio Prabowo Subianto canceló su visita a China, programada para la próxima semana, mencionando el aumento de las protestas a nivel nacional.

“Esta decisión se tomó con gran cautela sin perder las buenas relaciones con el gobierno chino”, dijo en un comunicado el ministro secretario de Estado Prasetyo Hadi, y agregó que Subianto ha transmitido sus disculpas a Beijing.

Subianto es uno de los jefes de estado y de gobierno invitados por el presidente chino Xi Jinping para asistir al Desfile del Día de la Victoria en Beijing el 3 de septiembre.

Las protestas en varias regiones han desembocado en disturbios, en los que se han incendiado edificios e instalaciones públicas e incluso se han atacado sedes policiales, dijo el sábado por la noche el jefe de la Policía Nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, en una conferencia de prensa.

“Tales situaciones ya no pueden considerarse libertad de expresión, sino actos criminales”, dijo, y agregó que la policía y el ejército “actuarían de inmediato para restaurar el orden público”.

El lunes comenzaron cinco días de protestas en Yakarta, provocadas por informes de que los 580 legisladores reciben una asignación mensual para vivienda de 50 millones de rupias (3.075 dólares) además de sus salarios. La asignación, introducida el año pasado, es casi diez veces el salario mínimo de Yakarta.

Los críticos argumentan que la nueva asignación no solo es excesiva sino también insensible, en un momento en que la mayoría de las personas enfrentan el vertiginoso aumento de los costos de vida, los impuestos y el creciente desempleo.

Las protestas se ampliaron y se volvieron más violentas tras la muerte del conductor de transporte por aplicación de 21 años, Affan Kurniawan. Un video divulgado el jueves en redes sociales, en el que aparentemente se muestra su muerte durante una manifestación en Yakarta, conmocionó a la nación y provocó un clamor contra las fuerzas de seguridad.

Se informó que Kurniawan realizaba un pedido de entrega de alimentos cuando quedó atrapado en el enfrentamiento. Testigos dijeron a la televisión local que un vehículo blindado de la unidad de Brigada Móvil de la Policía Nacional de repente aceleró a través de la multitud de manifestantes y golpeó a Kurniawan, haciéndolo caer. En lugar de detenerse, el vehículo lo atropelló.

El sábado, cientos de conductores de transporte por aplicación y estudiantes en Bali realizaron una manifestación de solidaridad por la muerte de Kurniawan en una infrecuente protesta en la isla turística. Exigieron una reforma policial y la liberación de los arrestados durante las protestas.

Los manifestantes marcharon hacia la sede de la policía regional de Bali y los agentes antidisturbios dispararon rondas de gases lacrimógenos para repeler a quienes intentaban llegar al recinto, fuertemente custodiado. Los manifestantes respondieron lanzando piedras, botellas y bengalas.

Los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes estallaron el viernes en varias ciudades de Indonesia, entre ellas, Medan, Solo, Yogyakarta, Magelang, Malang, Bengkulu, Pekanbaru y Manokwari en la región más oriental de Papúa.

Hasta el jueves Unas 950 personas habían sido arrestadas en manifestaciones solo en Yakarta, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o Komnas HAM.

Las autoridades dijeron que alrededor de 25 agentes fueron hospitalizados con heridas graves tras ser atacados por manifestantes en Yakarta. El Komnas HAM cree que el número de personas heridas del lado de la comunidad es mucho mayor.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Indonesia? Una turba incendió un parlamento local en Makassar, resultando en al menos tres muertes. ¿Cuándo sucedió? El incendio comenzó en las últimas horas del viernes. ¿Quiénes están involucrados? La turba, junto con las fuerzas de seguridad indonesias, están en foco. ¿Dónde tuvo lugar? En la ciudad de Makassar, provincia de Sulawesi del Sur. ¿Por qué se generaron las protestas? Las protestas surgieron por descontento con la asignación mensual de los legisladores en un contexto económico difícil.