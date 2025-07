Adolescente de 16 años apuñaló y mató a un niño de 9 en una escuela de Brasil

RIO DE JANEIRO (AP) — El martes, un joven de 16 años perpetró un ataque a varios menores en una escuela del estado de Rio Grande do Sul, Brasil, resultando en la muerte de un niño de nueve años, según informaron las autoridades locales. El agresor fue detenido poco después del incidente.

Durante el ataque, otro niño y un maestro sufrieron heridas. El hecho tuvo lugar en el municipio de Estação, según comunicados emitidos por la policía. Se indicó que el adolescente utilizó un cuchillo, de acuerdo con lo que informó el medio local G1.

Las autoridades no han aclarado hasta ahora el motivo detrás del ataque y han iniciado una investigación. Se especificó que el joven no contaba con antecedentes penales. La identidad del agresor y otros detalles del caso no han sido revelados.

Tras el ataque, el ayuntamiento de Estação decidió suspender las clases en toda la localidad por tiempo indeterminado.

El gobernador Eduardo Leite expresó en la red social X que “lo ocurrido no puede ser normalizado, minimizado ni olvidado”, y aseguró que fortalecería las estrategias de protección y cuidado en los centros educativos.

En los últimos años, el número de ataques en escuelas en Brasil ha aumentado significativamente.

En 2023, se produjo un trágico incidente en el que un hombre ingresó a un centro de cuidado infantil en el estado vecino de Santa Catarina y asesinó a cuatro niños con un hacha.

___

Este relato fue traducido del inglés por un editor de AP utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa.