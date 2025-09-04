Activista feminista y LGBTQ en Marruecos condenada a prisión por blasfemia

RABAT, Marruecos (AP) — Un tribunal de Marruecos condenó a una destacada activista feminista a dos años y medio de prisión y a pagar una multa de 5.000 dólares por blasfemia en un caso que ha alarmado a los grupos de derechos humanos y ha atraído una atención generalizada.

El juez que presidía el tribunal dictaminó el miércoles por la noche que Ibtissam Lachgar era culpable de violar una sección del código penal marroquí que prohíbe ofender a la monarquía o al Islam debido a los mensajes que llevaba en una camiseta en una selfie publicada en internet, explicó su abogada, Naïma El Geullaf, a The Associated Press. Lachgar fue acusada de blasfemia y de difundir la imagen en internet.

Uno de los abogados dijo a la AP que planean recurrir la condena.

“Este veredicto no solo es injusto, sino que también amenaza la libertad de expresión y opinión”, señaló Hamid Sikouk, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, a la AP.

En la vista del miércoles, Lachgar, que se cubría la cabeza con un pañuelo y parecía cansada, le dijo al juez que no tenía intención de ofender al Islam. Alegó que la camiseta reflejaba un mensaje político y llevaba un mensaje utilizado desde hace mucho tiempo contra las ideologías sexistas y la violencia hacia las mujeres.

Su equipo legal argumentó que la publicación en internet no constituía una ofensa al Islam.

“Dios no es solo para los musulmanes, sino también para los cristianos y judíos. No veo ninguna ofensa al Islam en esa publicación”, manifestó El Guellaf ante el tribunal. “Yo soy musulmana y no me siento ofendida”.

Otra abogada, Souad Brahma, presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, advirtió sobre un retroceso en materia de derechos humanos en el reino y dijo que su cliente hablaba sobre las religiones en general, no sobre el Islam.

La defensa afirmó que vestir la prenda entra dentro de la libertad de expresión, un derecho constitucional en Marruecos, y calificó los cargos como inconstitucionales.

La camiseta tenía una inscripción que hacía referencia a la identidad sexual de una deidad y calificaba al Islam de fascista y misógino.

Conocida desde hace mucho tiempo por su activismo provocador, Lachgar, de 50 años, es psicóloga y cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales, conocido por su acrónimo en francés MALI. Es una clara y firme defensora de los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTQ en Marruecos.

Su arresto polarizó la opinión pública en todo el país. Algunos consideran que fue una respuesta válida a la provocación y otros lo ven como una violación de la democracia y la libertad de expresión. Aunque el país es políticamente moderado en comparación con otros en el Norte de África y Oriente Medio, las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales y ciertos tipos de discurso pueden conllevar cargos penales.

Lachgar ha abogado por la despenalización del sexo fuera del matrimonio, que sigue siendo ilegal en el país. También fue noticia hace más de una década por organizar una manifestación frente al parlamento con parejas dándose un beso, para apoyar a dos adolescentes acusados de indecencia después de publicar una foto besándose en Facebook.

