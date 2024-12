El Nuevo T-Cross amplía su gama presentando una nueva versión

El Volkswagen T-Cross, primer SUVW compacto de la marca Volkswagen, sigue ampliando su oferta y presenta una nueva versión llamada "Trendline" AT 200TSI que se suma a las otras 4 variantes de equipamiento con las que fue lanzado el modelo meses atrás.

El Nuevo T-Cross "Trendline" AT 200TSI está equipado con el motor 1.0 litros turboalimentado de 116 CV combinado con una transmisión automática de 6 velocidades y suma, en comparación a la versión "Trendline" MT 170TSI, 6 speakers aportando mayor calidad de sonido, volante multifunción forrado en cuero con levas incorporadas, 2 tomas USB tipo C en la consola central y 2 traseras y agrega el apoyabrazo central delantero para disfrutar de un viaje aún más placentero.

Producido en São José dos Pinhais, Brasil, y construido sobre la plataforma MQB, el Nuevo Volkswagen T-Cross presenta un diseño cautivante que incluye nuevos paragolpes delanteros y traseros, nuevos faros delanteros LED con luz de conducción diurna integrada y un nuevo diseño de luces traseras con una tira de luz también LED integrada, ambos de serie, que le aportan un sello distintivo al modelo.

También incorpora un nuevo diseño interior con excelentes terminaciones y materiales que aportan calidad y confort a bordo. El panel central posee una nueva pantalla semiflotante con “VW Play” con “Wireless App-Connect” de serie y cargador inalámbrico según la versión. También incluye nuevos tapizados con materiales y diseños renovados.

En términos de seguridad, cabe destacar que el Volkswagen T-Cross repitió la hazaña de 2019 y volvió a ser calificado con la puntuación más alta en las pruebas de seguridad de Latin NCAP, que evalúan el nivel de seguridad de los modelos vendidos en América Latina y el Caribe.

Asimismo el Nuevo T-Cross recibió un paquete de seguridad aún más completo y pasó a contar en la línea 2025 con un sistema autónomo de frenado de emergencia con reconocimiento de peatones (opcional), debutando en todas las versiones, además de un sensor de fatiga y alerta sonora y visual para el conductor sobre el uso de cinturones de seguridad delanteros y traseros.

La versión “Highline” está equipada con asistente de aparcamiento (Park Assist), detector de punto ciego con asistente de salida de plaza de aparcamiento trasera y asistente de cambio activo de carril (Lane Assist). También forman parte de la lista de equipamiento de serie 6 airbags (dos frontales, dos laterales en los asientos delanteros y dos airbags de cortina) y fijaciones para sillas infantiles con sistema ISOFIX, frenos ABS con distribución electrónica de frenada, control electrónico de estabilidad, control de tracción y bloqueo electrónico del diferencial y asistente de arranque en pendiente, entre otros.

Martín Massimino, director Comercial del Grupo Volkswagen Argentina, sostuvo: “El T-Cross sigue creciendo y reforzando la confianza que significa para los clientes que eligen manejarlo todos los días. Un vehículo moderno, robusto y con mucho equipamiento que, sin dudas, seguirá destacándose en su segmento”.

Con esta nueva versión, el Nuevo Volkswagen T-Cross ahora se presenta en 5 versiones con distintos niveles de equipamiento y motorizaciones: Trendline MT 170 TSI, Trendline AT 200 TSI, Comfortline AT 200 TSI, Highline AT 200 TSI y Highline Bitono AT 200 TSI.

