Día de la Antártida Argentina: ¿Cómo es vivir y trabajar en Base Marambio?

Geo Monteagudo

Buenas tardes, Noemí. ¿Dónde te encontrás en este momento?

Hola, Geo, gracias por el llamado. En este momento estoy muy al sur del sur, en la Antártida argentina, desempeñando mis funciones como pronosticadora en la Base Antártica Conjunta Marambio. Estoy en el Centro Meteorológico Antártico Marambio, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional.

Arranquemos desde el principio. ¿Cómo está conformada tu familia?

Yo hace muchísimo tiempo que vivo en Tandil. Ahí conocí a mi marido y tuvimos dos hijas, Yael y Lara, que ya están recibidas y son profesionales. Soy nacida en la ciudad de 25 de Mayo, donde se encuentran mi mamá, mis hermanos y demás afectos que están en la ciudad pequeña pero con mucho amor en el corazón.

¿Y de chica te interesaba la meteorología?

En realidad no, nada que ver. Sí me gustaban mucho las matemáticas, física, geografía y las ciencias naturales, pero no sabía que me iba a dedicar a la meteorología más adelante. Yo estaba estudiando Ingeniería en Sistemas en Tandil y salió una beca para estudiar Meteorología en la UBA. Era una carrera corta, me entusiasmó la idea y me atrajo muchísimo el programa de estudios. Dejé la ingeniería y me fui a la UBA a estudiar Meteorología.

¿Tus padres qué te dijeron cuando decidiste estudiar meteorología? Porque no es una de las carreras más comunes.

Claro, lo mismo que Ingeniería en Sistemas en ese momento, que también era poco conocida. A mí me gustaban ese tipo de carreras algo raras. Ellos aceptaron mi voluntad de ir a estudiar a Buenos Aires. La Fuerza Aérea me dio una beca para estudiar y mis padres confiaron en que iba a tomar una muy buena decisión. La verdad es que agradezco a Dios y a mi familia que me hayan permitido conocer esta carrera porque me ha brindado muchos momentos hermosos.

¿Y cómo llegás a la Base Marambio?

Bueno, yo me recibí en 1986 y en una entrevista laboral, me preguntaron a dónde quería ir, a qué lugar del mundo me desplazaría, y tranquilamente dije: “A la Antártida Argentina”. Creo que inconscientemente lo tuve siempre como un lugar a conocer, y sabía que en ese momento no podía ir el personal femenino. A partir del 2002 o 2003 empezó a venir personal femenino como dotación anual a las distintas bases antárticas. Hoy en día, gracias a Dios y el aggiornamento que ha tenido el Comando Conjunto Antártico, va personal femenino hasta las bases más australes, que son Belgrano y San Martín.

Noemí, ¿cómo es la vida en la Base Marambio?

En mi caso soy pronosticadora. El personal de meteorología trabaja los 365 días del año porque uno está atento a las variaciones del clima. En general, nosotros comenzamos el día a las 5 de la mañana aproximadamente, y elaboramos los productos que salen para todo el área antártica y también de forma internacional.

Tenemos el boletín marítimo con el pronóstico para el área adyacente a la península antártica, y luego hacemos una proyección aérea, más que nada en la zona norte de la península antártica y también para el cruce del Drake.

Toda esta información se elabora dos veces al día, por la mañana y luego por la tarde. Y así estamos actualizando la información, la imagen satelital y los datos meteorológicos de temperatura, presión, viento a cada momento para realizar esta vigilancia que te decía del tiempo.

Y contame, por ejemplo, ¿qué almuerzan?

Bueno, hoy se almorzó a las 12.30 y tocó guiso de lentejas, muy rico. Los cocineros la verdad que son muy buenos, siempre nos deleitan con comidas muy energéticas, principalmente al mediodía. Luego, hacia la noche, por ahí la comida es más liviana, pero el resto de la dotación almuerza, tiene un rato de descanso y luego continúan las tareas hasta las 6, 7 de la tarde, en que ya se van a descansar y se preparan para la cena.

¿Y la ropa? Cuando vos tenés que salir de la base, ¿qué indumentaria tienen que utilizar?

Hoy estamos con una temperatura de un grado bajo cero, con una sensación térmica aproximadamente de 10 grados bajo cero, y la indumentaria que usamos para salir al exterior es un buzo, un mameluco, que se llama de “extremo frío”. Por debajo de ese buzo tenemos la primera piel, que consta en calzas, o calzoncillos de primera piel, una remera también o camiseta, y luego nos colocamos ese buzo de extremo frío, con botas de extremo frío, y también cubiertos con gorros, cuellos, antiparra si fuera necesario. También usamos lentes para sol, protector solar y en las manos, obviamente, guantes.

Y contame, Noemí, ¿hace cuánto que ya estás en la base Marambio?

Yo vengo a base Marambio desde el 2005, que comencé realizando una campaña temporal. Venía por tres meses y me quedé seis meses. Luego he venido regularmente en varias oportunidades, casi todos los años. En el 2010-2011, completé la campaña, hice campaña anual, y luego seguí realizando campañas temporales. Ahora estoy desde el 28 de diciembre hasta fines de mayo.

Ahora tus hijas son grandes, pero, ¿cómo hacías cuando eran más pequeñas?

Quedaron muy bien acompañadas, a cargo de mi marido, y obviamente toda la familia ayudó y colaboró para que estuvieran bien. La verdad que gracias a todos ellos pude completar mi campaña temporal, y todo resultó muy bien. Con la familia y buenos amigos se puede lograr esta misión.

Y vimos que ahora en Antártida hay una avenida con tu nombre.

Ja, ja, sí. Para mí es un gran orgullo y no solo siento que es un homenaje hacia mi persona, sino también un reconocimiento a todo el personal femenino que viene a transitar, trabajar y se anima a estar en suelo antártico.

Debe ser muy fuerte, Noemí, estar allí tantos meses trabajando. ¿Cuántas personas hay en este momento? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay algún conflicto o diferencia?

En este momento somos alrededor de 110 personas, somos un montón. Tratamos de ser muy compañeros entre todos, de apoyarnos. Obviamente, no siempre nos levantamos sonrientes y con buena cara, podríamos decir, sino que muchas veces están los bajones normales que puede tener el estar alejados de la familia o algún problema que haya acontecido, ya sea en el continente o aquí por la convivencia. Pero bueno, tratamos de apoyarnos los unos a los otros y poder prestar el oído a aquel compañero que lo necesita y también brindar algún tipo de consejo o de ayuda a aquella otra persona que vemos que no está tan bien.

Me imagino que con tanto trabajo, Noemí, también deben tener un momento como para distenderse. ¿Cómo se entretienen?

Sí, acá por lo general los sábados a la noche es sábado de pizza, y todas las noches también está la mesa de pool y ping pong en el salón comedor. También nos reunimos a mirar alguna película, algún partido importante, armamos rompecabezas o simplemente nos juntamos a charlar, tomar mate y comer algo rico.

Noemí, ¿algún sueño que te gustaría cumplir?

Por ahí navegar en el Irízar, o recorrer un poco más las bases. Yo, en todas mis campañas, siempre vine a base Marambio. He ido a conocer otras bases cercanas, pero no he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a Belgrano o San Martín, que son las bases más alejadas. Quizás eso me quedaría por realizar en lo profesional.

También tuviste la chance de recibir al presidente Javier Milei, contame cómo fue eso.

Fue toda una sorpresa. Entre el 28 de diciembre y el primero de enero ya nos alertaron diciendo que estaba la posible visita presidencial. A partir de ahí, comenzamos a hacer pronósticos extendidos para ver que de acuerdo a la agenda del presidente se pudiera dar, que climáticamente el tiempo estuviera bueno.

No solo quería visitar Marambio, sino también las bases de Petrel y Esperanza, o sea que también teníamos que hacer un pronóstico extendido para esas otras bases a las cuales iba a ser llevado con los helicópteros.

Fueron días de mucho trabajo y de muchas consultas de todo tipo y de mucha gente. Fue un honor haberlo recibido.

¿Por qué es importante nuestra soberanía en Antártida?

Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional cumplió este 22 de febrero 120 años de permanencia ininterrumpida en la Antártida. Las estaciones de base Orcadas, Esperanza y Marambio, fueron reconocidas por la Organización Meteorológica Mundial por su constancia en el tiempo. Esto es importante para poder hacer nuestro reclamo soberano sobre el sector antártico, y también todo este suelo está libre de contaminación ambiental, por lo que estos datos son muy importantes para cualquier investigación que se quiera realizar sobre esta área.