Baile del caño deportivo: más beneficios que prejuicios

Patricia Godoy es profe de Pole Sport Fitness y tiene una academia, "Manteniéndose vivo" ,en Villa Urquiza, asegura que este deporte donde se hacen figuras en el aire, usando de sostén el caño, puede ser practicado por niños y adultos de cualquier edad y condición.

A todos los ayuda no sólo a fortalecer los músculos sino a adquirir seguridad en sí mismos y confianza. “En el pole sport fitness se puede hacer figuras y cualquiera y no hay un límite para ningún tipo de discapacidad. Es un deporte que te hace sentir vivo a pesar de ser una persona grande, es un deporte genial que toca todo los músculos, sentimientos y te hace sentir vivo”, enfatizó.

Te permite tener una actitud positiva y pone a prueba hasta dónde es capaz de llegar tu cuerpo, explotar la fuerza y ganar flexibilidad.

En Córdoba, Patricia le enseña a Flavia Elizabeth Bazán, una joven de 30 años con síndrome de Down que también es profe de folclore.

En la academia de Patricia comenzó en 2017, participó de varias competencias y es una de las alumnas más habilidosas, sabiendo hacer figuras invertidas y subiéndose hasta lo más alto del caño.

"Yo me siento re contenta, re feliz cuando subo al caño. Me encanta el pole. Arriba hago banderas, cisne, tablitas, acrobacias, uso el caño fijo y el giratorio. Cuando subo no tengo miedo. Tengo músculos y a mí me encanta", afirmó Flavia.

“El síndrome de Down no ha sido un impedimento. Esto es un deporte que se adapta a todo tipo de capacidad y donde uno puede llegar a explotar todo lo que puede y hacer figuras. Se pueden hacer acrobacias, figuras, vuelos, giros y también ejercitar la memoria, memorizar a personas que quizás le cuesta mucho el habla y se empiezan a soltar un poco más”, destacó Patricia.

En las personas que tienen hipotonía, los ayuda a explotar todos los músculos del cuerpo, del cuello, los de la mano e incluso de los pies. Trabaja en la tonificación y por eso lo pueden ejercitar niños y adultos.

“Flavia me ha llegado a sorprender de lo que ha hecho y me doy cuenta y digo que esto es para cualquier persona”, valoró.

El pole sport como deporte

El pole sport es un deporte que involucra entrenamiento de fuerza, resistencia, flexibilidad y coordinación, además de estar vinculado a las acrobacias y el baile. Se diferencia del Pole dance, vinculado más a lo erótico y lo sensual y del pole exotic, que se practica con tacos de elevada altura y plataforma.

El pole sport, si bien tiene sus orígenes en el primero, ahora se practica y está popularizado como una forma de entretenimiento donde se ponen en práctica todos los músculos y se gana confianza y resistencia.

Se puede decir que desde 2008 es considerado un deporte oficial cuando se funda la Federación Internacional de Pole Sport IPSF – (International Pole Sport Federation) y en argentina tiene su propia federación, lo que permite a los atletas participar de competencias en todo el mundo.

Otras atletas en el mundo

Una muestra de la confianza y seguridad que da este deporte son las atletas con discapacidad que lo practican.

En el mundo destacan Andrea Herrera, la primera competidora con discapacidad en hacer pole sport y pole dance en Colombia. Andrea quedó ciega tras ser diagnosticada a los 13 años con retinitis pigmentosa, una enfermedad degenerativa que la dejó completamente ciega. “El Pole llega en esa búsqueda de reencontrarme conmigo misma, con mi feminidad, con mi sensualidad, algo que se pensaba que cuando uno adquiere una discapacidad se desvanecía”, contó a un medio local.

También está Erin Clark, una mujer nacida en Canadá con agenesia sacra, una malformación congénita que forma parte del síndrome de regresión caudal y se caracteriza por anomalías en donde la columna caudal está ausente y por ello tiene que manejarse en silla de ruedas.

En julio de 2017 participó en el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Pole Sports, en sus siglas en inglés (IPSF), y ganó la medalla de plata.

También está la italiana, Francesca Cesarini, de unos 17 años que comenzó con esta disciplina hace muchos años y asegura que la “hace sentir libre”. Francesca nació sin sus dos manos y con una sola pierna. En 2021 ganó en el Campeonato Mundial de pole y aéreo de la Federación Internacional de Pole Sports.

