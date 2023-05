Jacinta, la nadadora argentina elegida Princesa Disney de "carne y hueso"

Jacinta Martínez Ranceze tiene 22 años y es campeona mundial de natación artística.

Comenzó a nadar a los 6 meses haciendo matronatación junto a su mamá y luego continuó sola hasta que en 2017 comenzó a competir en nado sincronizado y cosechar más de 10 medallas de oro y plata.

En diálogo con Diversidad contó que su primera competencia fue en Cancún, donde obtuvo Plata y luego participó en Canadá, en Italia, en los Open de Argentina, en los Juego Evita de Mar del Plata y en Uruguay. Los torneos la llevaron también a competir en Portugal, en Estados Unidos y en el 2022 también cosechó dos medallas de oro en el Mundial de Natación Artística en la categoría AWD para atletas con discapacidad.

Jacinta ama viajar y en cada rincón del planeta ha construido lazos de amistad junto a otras nadadoras. Además, habla varios idiomas: inglés, portugués, un poquito de francés e italiano.

“Me gusta inspirar a la gente, me gusta inspirar que se puede lograr todo con dedicación esfuerzo y no tenemos techo”, afirma Jacinta, al mismo tiempo que asegura que es “una sirena, no un pez” porque el agua es su segundo hogar.

“Amo estar en el agua, en el mar. Me siento muy contenta, muy feliz al nadar con mucha libertad, me encanta nadar, nadar y nadar, y lo que más me divierte es que bajo el agua es otro mundo”, reflexiona.

Su entrenadora es Evelia Avila, con quien se prepara tres veces por semana en el agua y una vez en el gimnasio para mantener el cuerpo firme. Además de natación hace trabajo de pesas, abdominales y danza.

Su historia inspiró el libro “Confía en Mí”, escrito por Lorena La Terza, donde cuenta su vida, su carrera profesional como atleta y sus metas.

Princesa Disney

En el 2022 Jacinta fue contactada por ESPN y Disney como parte de la campaña “Disney Princesa” con la cual la compañía de entretenimiento busca inspirar a niños, niñas y jóvenes de América Latina con historias reales de coraje, superación y resiliencia con “héroes de carne y hueso”.

La princesa elegida por Jacinta y con la que se identificó fue nada más ni nada menos que Ariel “La Sirenita”.

De un grupo de cuatro atletas, Jacinta es la única que tiene síndrome de down, las otras representantes de la campaña fueron la gimnasta Alexa Moreno, de México; la boxeadora Beatriz Ferreira, de Brasil; yla ciclista de BMX Macarena Pérez, de Chile.

“Estoy muy contenta, muy feliz, muy honrada y muy orgullosa de mí misma. Ser princesa Disney es mucha responsabilidad, me encanta y es un montón”, señaló.

Jacinta es fanática de la película de sus canciones y hasta tiene un traje de sirena.

“La Sirenita y yo compartimos los mismos gustos de estar entre los dos mundos: la tierra y el mar. Es muy inteligente, muy curiosa y nos sentimos atraídas por los objetos brillantes. Ella puede confiar en sí misma y es muy buena nadando y le encantan los animales como a mí”, comentó.