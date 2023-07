Qué hay detrás del enigmático festejo de Messi, el nuevo "superhéroe" de Miami

Este martes, el estadio DRV PNK fue testigo de una verdadera fiesta futbolística en la goleada de Inter Miami sobre Atlanta United, donde todo el enfoque estuvo en Lionel Messi, quien debutó como titular y dejó una marca imborrable con dos goles y una asistencia.

El triunfo por 4-0 aseguró la clasificación del equipo para la próxima etapa de la Leagues Cup, pero más allá del resultado, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales fueron los gestos de Messi al marcar el primer gol.

Tras abrir el partido a los 8 minutos y festejar con sus compañeros, Messi se detuvo un instante, miró hacia la zona donde se encontraba su familia y David Beckam, levantó el brazo derecho, hizo un llamativo gesto con su cara más seria y luego sonrió.

/Inicio Código Embebido/

This celebration still cracks me up pic.twitter.com/6Gr95fHsSo