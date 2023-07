Con doblete de Messi, Inter Miami goleó al Atlanta United y sigue a paso firme

El Inter Miami de Lionel Messi goleó como local por 4 a 0 a Atlanta United en el estadio DRV PNK, por la segunda fecha del Grupo J de la Leagues Cup y se clasificó a los 16avos de final de la competición.

Con un doblete de Lionel Messi, el primero desde su llegada a Estados Unidos en apenas dos partidos, y otro de Robert Taylor, el conjunto de "Las Garzas" accedió a la siguiente ronda del certamen, con dos triunfos consecutivos y una clara levantada anímica del equipo que dirige Gerardo Martino.

