Las celebridades en el debut de Messi: LeBron James, Tinelli y las Kardashian

En la previa del juego entre Inter Miami y Cruz Azul de México por la Leagues Cup en el estadio Drive Pink, donde se verán los primeros movimientos de Lionel Messi en suelo norteamericano, fanáticos y celebridades se mezclan en las inmediaciones del escenario de Fort Lauderdale con ansiedad por ver al astro argentino.

El "efecto Messi" en la Florida se demuestra en los alrededores de la cancha, con banderas que identifican un gran caudal de hinchas argentinos vestidos con las camisetas de la Selección o la flamante 10 del Inter Miami.

En los laterales de la cancha se ubican los estandartes que hacen referencia al nuevo ídolo de la ciudad y de la MLS: "Siempre firmes, ni un paso atrás", "La Florida es rosa y negra", "Santos Lugares", "La familia nunca abandona", son algunas de las representativas que se encuentran para el debut.

Hasta el estadio llegaron sus ex compañeros en el seleccionado Sergio "Kun" Agüero y Maximiliano Rodríguez; el empresario y conductor televisivo Marcelo Tinelli -amigo de la familia- y también una vieja gloria de Barcelona como el búlgaro Hristo Stoichkov.

Cerca del horario del inicio del partido arribó la leyenda de la NBA y Los Ángeles Laekrs LeBron James.

También se vio llegar a la famosa modelo y empresaria Kim Kardashian juntó a sus hijos, los cuales lucían una camiseta con el 10 de Messi.

Kim Kardashian in the house for Messi's Inter Miami debut ?? pic.twitter.com/9oKimfjJ4f