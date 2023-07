Radiografía de la MLS: lo que hay que saber sobre la liga en la que jugará Messi

La Major League Soccer (MLS), principal liga de fútbol de Estados Unidos, se prepara para ver los mágicos pies del astro rosarino Lionel Messi en acción. Se trata de un destino que ha crecido en los últimos años con el arribo de diferentes estrellas del fútbol mundial en el tramo final de sus carreras, y que ahora estará totalmente revolucionada con el mejor futbolista del planeta.

Formato de disputa

La MLS se juega entre 29 equipos divididos en dos conferencias, Este y Oeste, en las que también participan clubes de Canadá. La fase regular tiene 34 partidos para cada uno de ellos.

Luego arrancan los playoffs, que culminan con la Copa MLS el 9 de diciembre.

Equipos de la Zona A : Cincinnati, New England, Philadelphia, Nashville SC, Orlando City, Columbus Crew, Atlanta United, Chicago Fire, DC United, Montreal, Charlotte FC, New York Red Bulls, New York FC, Toronto FC e Inter Miami.

Equipos de la Zona B : St. Louis City, Los Ángeles FC, Real Salt Lake, Seattle Sounders, San Jose Earthquakes, Austin FC, Vancouver, Dallas, Houston Dynamo, Minnesota, Kansas City, Portland Timbers, Los Ángeles Galaxy y Colorado.

Modalidad de clasificación: tras la disputa de los partidos de la temporada regular, los siete primeros equipos de cada una de las conferencias clasifican a los Playoffs. El octavo y el noveno de cada zona avanza a un repechaje para dichos Playoffs.

Una vez configurados los 16 equipos que pasaron a la siguiente ronda, juegan a eliminación directa. La primera ronda de los Playoffs se disputa al mejor de tres partidos: el que gana dos, avanza.

La lucha por el título. Ya en semifinales y la final, se juega un partido único en el estadio del equipo mejor clasificado, que tiene ventaja de localía. En caso de empate, hay alargue y penales. El campeón se queda con la Copa MLS.

MLS Supporter's Shield

Además de la Copa MLS, se entrega otro trofeo, denominado MLS Supporter's Shield. Lo gana el equipo que obtiene más puntos a lo largo de la temporada regular, considerando las dos zonas.

Clasificación a la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions)

La MLS otorga cuatro cupos para la Liga de Campeones de la Concacaf (competencia anual disputada por clubes de América del Norte, América Central y el Caribe, símil a la Libertadores en América del Sur).

Clasifican al torneo internacional el campeón anual (ganador de la Copa MLS), el ganador de la MLS Supporter’s Shield (el mejor de la fase regular), el ganador de la conferencia restante y el mejor clasificado de la tabla general, descontando a los previamente clasificados.

Leagues Cup (torneo binacional entre la MLS y México)

En medio del calendario anual, hay una parate para la disputa de la Leagues Cup, un trofeo en el que participan equipos de Estados Unidos y México. Fue creado en 2019, luego de acercamientos entre ambas federaciones tras la salida de los clubes mexicanos de la Copa Libertadores, en 2016.

A partir de este año, ambos países suspenden sus competencias por un mes durante el verano para que todos los equipos de la MLS y de la liga de México (47 en total) jueguen este torneo.

Formato de disputa. Hay una fase de grupos de 15 zonas con 3 equipos cada una, conformados por dos equipos de cada una de las ligas según su rendimiento en el año anterior y un tercero sorteado por proximidad geográfica.

Cada conjunto disputa dos partidos, en Estados Unidos y Canadá, y los dos mejores de cada grupo avanzan a 16avos de final, con eliminación directa a partido único hasta conocer al campeón.

El ganador de la MLS CUP y el campeón de la liga de México con mayor puntaje acumulado en los torneos Apertura y Clausura se meten directamente en 16avos, sin participar de la fase de grupos.

El ganador del certamen clasifica a la primera ronda de la Concachampions. Hasta el momento, los que se quedaron con el joven campeonato en ediciones anteriores fueron León y Cruz Azul, ambos de México.

El Inter Miami de Lionel Messi comparte grupo justamente con Cruz Azul y con Atlanta United. Debutará el próximo viernes 21 de julio ante el conjunto mexicano, a las 21, y el martes 25 enfrentará al Atlanta, desde las 20.30.