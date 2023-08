De película: el gol de tiro libre de Messi para forzar los penales ante Dallas

Cuando todo parecía perdido y la primera eliminación de Lionel Messi en el Inter Miami era inevitable, apareció el propio argentino para reescribir la historia, con un golazo de tiro libre que igualó 4-4 el partido y forzó una definición por penales.

El remate que recorre el mundo y que hizo delirar a todo el estadio, sucedió cuando quedaban cinco minutos para el final del partido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El desenlace era impensado porque el Inter Miami caía 2-4 a falta de quince minutos para el final. Sin embargo, el astro volvió a hacerse cargo como en su debut ante Cruz Azul y lo definió con su receta infalible.

El golazo de Messi

/Inicio Código Embebido/

HE DID IT AGAIN. ??



LEO MESSI. FREE KICK. EQUALIZER. 4-4. pic.twitter.com/Yh1TXFDENH