Con otro show de Messi, Inter Miami se metió en los cuartos de la Leagues Cup

Con tres goles de Lionel Messi, uno de ellos en la definición por penales, el Inter Miami derrotó este lunes a la madrugada a Dallas FC tras un impactante empate en cuatro por los octavos de final de la Leagues Cup.

El conjunto de Florida logró remontó un 2-4 en contra durante los últimos minutos del tiempo de juego.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y una vez más, como con la selección argentina, como en Europa, ahora en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, Messi lo hizo. Hizo el milagro de remontar casi en soledad un partido prácticamente perdido. Con goles, golazos, y una magia que no se apaga y, por el contrario, sigue haciendo crecer la leyenda hasta límites inconmensurables.

Mientras Messi, figura del encuentro, había abierto y cerrado el marcador, el ex Independiente Alan Velasco, también de gran actuación, convirtió el tercero de Dallas.

/Inicio Código Embebido/

Another game. Another goal. Just Messi things. ??



After Video Review, his sixth goal in four matches stands! pic.twitter.com/SZLTppHm9D — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

/Fin Código Embebido/

Además de Messi, para Inter convirtieron el argentino estadounidense Benjamin Cremaschi y el peruano Marcos Farfán en contra.

Para Dallas, además de Velasco, anotaron Facundo Quignón, Bernard Kamungo y Robert Taylor en contra.

/Inicio Código Embebido/

Velasco with the dangerous service and it's 3-1!



Two goals to the good for @FCDallas. ?? #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/ZLbpbugjql — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

/Fin Código Embebido/

En la definición por penales, el estadounidense Paxton Pomykal, de Dallas, fue el único que no pudo convertir al patear sobre el travesaño.

/Inicio Código Embebido/

Benjamin Cremaschi with the exclamation point?#InterMiamiCF are moving on in @LeaguesCup. pic.twitter.com/JExaUw49u6 — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2023

/Fin Código Embebido/

Para Inter convirtieron Messi, Sergio Busquets, Leonardo Campana, Kamal Miller y Benjamín Cremaschi por el lado de Inter, en tanto que hicieron lo propio Paul Arriola, Facundo Quignón y Jesús Ferreira.