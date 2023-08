Furor por Messi: las entradas del partido ante Dallas se agotaron en 18 minutos

Lionel Messi tendrá su primer encuentro con el Inter Miami en condición de visitante cuando enfrente el próximo domingo a Dallas y, con la confirmación del horario, los tickets a la venta duraron apenas un puñado de minutos y solo se conseguirán desde ahora en reventa y con altos valores.

El domingo a las 20 será la primera vez del campeón del mundo fuera del DRV PNK Stadium cuando Las Garzas se enfrenten a Dallas por los octavos de final de la Leagues Cup 2023 y las entradas se agotaron en tan solo 18 minutos para asistir al Toyota Stadium.

La franquicia de Texas que tiene entre sus filas a los argentinos Alan Velasco y Facundo Quignon, anunció un "sold out" rápidamente de sus 20.500 entradas y agregó que sólo quedarán tickets disponibles en la reventa cuyos precios van desde los 120 a los 20.000 dólares.

Dallas venció a Mazatlán de México en la ronda anterior con un tanto del ex delantero de Independiente (Velasco) de penal y otro del ghanés Eugene Ansah para el 2 a 1. En la fase de grupos, quedó segundo de Charlotte (donde juega Enzo Copetti) con cuatro puntos y sobre Necaxa, que no sumó unidades.

Por su parte, la entidad de Dallas anunció para la venta de entradas del domingo: "Recibimos al GOAT".

Check the AXS resale marketplace for any additional tickets that may become available.