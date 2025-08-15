Desde Bedson resaltaron la importancia del acompañamiento profesional
La empresa bonaerense contó su experiencia en MEDA y porqué es importante para una pyme la mirada desde afuera. "Una auditoría no es una corrección, es un aprendizaje", resumió Alicia Romero de Colusi.
15/08/2025 | 11:56Redacción Cadena 3
FOTO: Eugenio Colusi y Alicia Romero de Colusi, vice y presidente de Bedson
-
Audio. Desde Bedson resaltaron la importancia del acompañamiento profesional
Mejores Empresas de Argentina
Bedson es una empresa con sede en la localidad bonaerense de Pilar, donde hace 46 años empezó como un laboratorio biológico y hoy ya es un importante centro farmacológico para animales, dedicada a rubros como la avicultura, los porcinos y, en los últimos años, también rumiantes y peces.
Su presidenta, Alicia Romero de Colusi, dialogó con Cadena 3 sobre su experiencia en el programa Mejores Empresas de Argentina.
/Inicio Código Embebido/
. "Participar del programa es una inversión altamente recomendable"
Así lo resumió Mariela DOrsi, Gerente General de Ingredients Solutions, una de las empresas que el programa reconoció por su trabajo.
/Fin Código Embebido/
"Somos una empresa muy abierta, entendemos que tenemos que mostrarnos y contar lo que hacemos y cómo lo hacemos; en ese sentido, para nosotros tener una auditoría como la que hicieron (desde MEDA) fue muy bueno porque el trabajo de auditoría no es una corrección, es un aprendizaje", explicó. Y fundamentó: "Porque a veces creemos que hacemos todo bien pero siempre se puede mejorar".
Bedson tiene una sólida participación en el comercio exterior "y estar en el mundo de la exportación es exigente" -aclara Colusi- "por esa razón este programa también sirve para hablar y participar con otras empresas y ver cómo lo hacen".
/Inicio Código Embebido/
FOTO: Alicia Romero
/Fin Código Embebido/
"Está bueno siempre el acompañamiento y la mirada desde afuera es bueno para nosotros, la empresa está viva y todos los días tiene cosas para sumar. Recomendaría este programa por la calidad de la gente que vino, la verdad es que sirve un montón", expresó.
/Inicio Código Embebido/
Apoyo clave. Universidad del CEMA, un aporte académico con visión de Negocios
Daniel Galiani, director corporativo de la casa de altos estudios, habló con Cadena 3 sobre el programa. "El objetivo es ayudar y acompañar a las empresas a una gestión más eficiente", resaltó.
/Fin Código Embebido/
Informe de Guillermo López.
Lectura rápida
¿Qué es Bedson?
Es una empresa farmacológica para animales con sede en Pilar, dedicada a la avicultura, porcinos, rumiantes y peces.
¿Quién es Alicia Romero de Colusi?
Es la presidenta de Bedson y participó en el programa Mejores Empresas de Argentina.
¿Cuándo se fundó Bedson?
La empresa comenzó hace 46 años como un laboratorio biológico.
¿Dónde se ubica Bedson?
La sede de Bedson está en la localidad bonaerense de Pilar.
¿Por qué recomienda Alicia Romero de Colusi el programa?
Porque considera que la auditoría es un aprendizaje valioso y que el programa permite mejorar y conectar con otras empresas.