Desde Bedson resaltaron la importancia del acompañamiento profesional

Bedson es una empresa con sede en la localidad bonaerense de Pilar, donde hace 46 años empezó como un laboratorio biológico y hoy ya es un importante centro farmacológico para animales, dedicada a rubros como la avicultura, los porcinos y, en los últimos años, también rumiantes y peces.

Su presidenta, Alicia Romero de Colusi, dialogó con Cadena 3 sobre su experiencia en el programa Mejores Empresas de Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Somos una empresa muy abierta, entendemos que tenemos que mostrarnos y contar lo que hacemos y cómo lo hacemos; en ese sentido, para nosotros tener una auditoría como la que hicieron (desde MEDA) fue muy bueno porque el trabajo de auditoría no es una corrección, es un aprendizaje", explicó. Y fundamentó: "Porque a veces creemos que hacemos todo bien pero siempre se puede mejorar".

Bedson tiene una sólida participación en el comercio exterior "y estar en el mundo de la exportación es exigente" -aclara Colusi- "por esa razón este programa también sirve para hablar y participar con otras empresas y ver cómo lo hacen".

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Alicia Romero

/Fin Código Embebido/

"Está bueno siempre el acompañamiento y la mirada desde afuera es bueno para nosotros, la empresa está viva y todos los días tiene cosas para sumar. Recomendaría este programa por la calidad de la gente que vino, la verdad es que sirve un montón", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.