Con la música a otra parte

María Rosa Beltramo

A algunos se les cayó un ídolo, pero otros andan averiguando cómo incorporarse a su club de fans. Es que Emilio Del Guercio, figura fundacional del rock argentino, aceptó luchar por una banca en el Parlasur desde la lista que encabeza como candidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich.

El compromiso cívico del ex integrante de Almendra y Aquelarre conmovió al colectivo de los músicos, un sector acostumbrado a observar la escena política detrás de un buen par de anteojos oscuros y con una mueca de escepticismo.

Del Guercio, que ahora tiene 73 años y respondió a una invitación que le formuló Fernando Iglesias, contaba apenas con 17 cuando creó junto a Luis Alberto Spinetta, Rodolfo García y Edelmiro Molinari la banda que con Manal y Los Gatos edificaría los cimientos sobres los que se constituyó el rock nacional.

De 1970 es "Camino difícil", el tema que escribió y en el que pide "Compañero toma mi fusil/ven y abraza a tu general/no ves que el tiempo se quedó a vivir".

La canción integra el álbum "Almendra II", considerado por la revista Rolling Stone y la cadena MTV digno del puesto 40 entre los 100 mejores discos de la historia del rock argentino.

La transformación ha sido radical, pero por esas cosas de la vida, el recorrido ideológico del músico es parecido al de la mujer que lidera el espacio que cobijará ahora su deseo de cambio.

Enterados de la flamante adscripción a Juntos por el Cambio del bajista, sus detractores corrieron a buscar el afiche que recuerda su participación en el Festival del Triunfo Peronista de 1973 y, por supuesto, se preguntaron qué diría Spinetta del inesperado sendero por el que decidió transitar el que en los 70 era un jovencito de izquierda.

En su defensa salió a romper lanzas Andrés Calamaro, nuestro rockstar ochentoso con influencias gallegas, para quien Del Guercio "tiene un recorrido coherente".

Según el ex integrante de Los Rodríguez, "Luis (Spinetta) no votaría una lista peronista. Siempre estuvo en sintonía con EDG".

En homenaje a la verdad, el viraje ideológico del ex Aquelarre no es tan brusco como sus críticos pretenden. Cuatro años atrás ya avisó que no votaría al peronismo

Ahora, en plena campaña y recorriendo un "Camino difícil" distinto al de los 70, negó de plano que la gestión de Macri haya sido un fracaso: "Ingresó un concepto de la mirada de la administración del estado y de cómo debe manejarse el estado en relación a los bienes públicos que, evidentemente, ha producido un cambio y que ese cambio se ha ido proyectando cada vez más".

Lo cierto es que la cultura del rock, que se autopercibe contestaria y tiene representantes que en una charla de café son capaces de calificar de reformista al Che Guevara, ha perdido un exponente. Habrá que ver si el parlamento gana un legislador imaginativo y trabajador que, al cabo, deberá luchar por la patria grande, una construcción cercana a los paraísos que soñaba la generación que tenía a Del Guercio como abanderado.