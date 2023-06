De albañil a poeta: empezó a escribir en pandemia y hoy su libro es un éxito

Abel Almendra es carpintero y desde los 15 años fue albañil. En pandemia, viendo que se venía la posibilidad de un cierre, decidió comprarse un cuaderno para "no aburrirse". El hobby se convirtió en oficio y hoy su libro "Décimas de un albañil" lleva agotadas cuatro ediciones.

"Me puse a escribir una zamba dedicada a mi barrio que se llama Nahuel Hue y después seguí escribiendo, escribiendo canciones, muchas canciones y las compartía con mis amistades que sabían que estaban encerrados", compartió en diálogo con Entre Líneas.

Fue su maestra de quinto grado, con quien sigue manteniendo relación, quien lo inspiró a buscar que su prosa se vuelva libro. Lo alentó a seguir escribiendo y a concursar en el Fondo Editorial Rionegrino.

"No gané nada, pero tuvo una buena devolución", contó Abel, para quien el oficio de las letras recién empezaba.

"Empecé a sondear por aquí y por allá, hasta que descubrí a un señor que se llama Jorge Pizzini. Te juro que hasta el día de hoy me emociono por el hecho, porque la mano que me dio es tan grande que realmente ni siquiera me cobró el primer libro que se imprimió", expresó.

