Florencia Bonelli es de nuevo la argentina más leída del país: quiénes le siguen

El año poco a poco va llegando a su fin y en ese contexto acaba de conocerse un ranking literario que detalla cuáles han sido los 10 libros más leídos en la Argentina en este 2024. En el escalafón hay textos de ficción, no ficción, inspiradores y educativos.

Además, los géneros que predominaron en la preferencia de los lectores son psicología, desarrollo personal, novela juvenil y fantasía, entre otros. También se destacaron cuáles fueron los autores argentinos más leídos durante el año.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ranking que refleja los intereses y hábitos de lectura de los argentinos fue elaborado por la librería online Buscalibre Argentina y se reproduce a continuación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Trono de cristal - Sarah J. Maas (Editorial Alfaguara)

Nexus - Yuval Noah Harari (Editorial Debate)

Hábitos atómicos - James Clear (Editorial Booket)

La Casa Neville - Florencia Bonelli (Editorial Planeta)

El duelo - Gabriel Rolón (Editorial Booknet)

Comer para sanar - Doctor Bayter (Editorial Planeta)

Tan poca vida - Hanya Yanagihara (Editorial Lumen)

The Folk of the air Complete Paperback Gift set - Holly Black (Editorial Little)

La enciclopedia de los sabores - Niki Segnit - Editorial Debate.

Estuche Mistborn - Brandon Sanderson (Editorial B De Bolsillo)

Los autores más leídos por los lectores de nuestro país, según el relevamiento realizado, encuentra en el podio a los escritores: Gabriel Rolón, Jessica Rivas, Florencia Bonelli, Rebeca Yarros, Sarah J Mass, Gisela Gilges, Han Kang y Santiago Silberman.