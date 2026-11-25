La genialidad es una noción que ha permeado la cultura a lo largo de la historia, asociándose a figuras que han dejado una huella imborrable en el arte, la ciencia y la literatura. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta idea se desmantelara y se revelara como un mito construido a partir de ficciones repetidas? Esta es la provocadora premisa que plantea la historiadora del arte Eugenia Tenenbaum en su nuevo ensayo, El mito del genio.

En este libro, Tenenbaum se embarca en una investigación que abarca siglos y diversas disciplinas, desafiando la percepción común de la genialidad como un atributo individual y excepcional. A través de un análisis profundo, la autora nos invita a reflexionar sobre cómo la cultura ha moldeado nuestra comprensión de la creatividad, sugiriendo que la genialidad no es un hecho aislado, sino un constructo social que ha sido alimentado por narrativas históricas.

Con un estilo que combina cercanía y erudición, Tenenbaum nos lleva a recorrer la historia de la creatividad, abordando figuras icónicas que, a menudo, son vistas como genios solitarios. La autora destaca que estos personajes no solo se han beneficiado de su talento, sino que también han estado inmersos en un contexto social y cultural que ha influido en su obra. Este enfoque permite cuestionar la idea de que la genialidad es un rasgo inherente y, en cambio, resaltar la importancia de la colaboración y el entorno en el que se desarrolla la creatividad.

El libro no solo se limita a deconstruir el mito de la genialidad, sino que también ofrece respuestas incómodas pero liberadoras sobre el arte y la creatividad. En un momento en que la sociedad tiende a glorificar el individualismo y la excepcionalidad, El mito del genio se presenta como una obra necesaria que invita a repensar nuestras concepciones sobre el éxito y la creatividad. La obra de Eugenia Tenenbaum se convierte así en un faro que ilumina las sombras de un concepto que ha sido malinterpretado y que, al ser revisado, puede abrir nuevas puertas a la comprensión del arte y la creación.

En definitiva, El mito del genio es un ensayo que no solo desafía las nociones establecidas, sino que también enriquece el debate sobre la creatividad en la actualidad. La obra de Tenenbaum es un recordatorio de que la genialidad, lejos de ser un don divino, es un fenómeno complejo que merece ser explorado y entendido en su totalidad.