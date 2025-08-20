Sergio Feferovich se suma a Cadena 3: actualidad contada con música

Cadena 3 incorpora una nueva voz para pensar y sentir la realidad desde otra perspectiva. Se trata de Sergio Feferovich, pianista, director de orquesta y coro, y brillante divulgador que ha sabido mostrar cómo la música se parece muchísimo a nuestra manera de pensar, de crear y de vivir.

Graduado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Feferovich es doctor en Música por la Johns Hopkins University (Baltimore, Estados Unidos), magíster en Dirección Orquestal por el Peabody Conservatory y magíster en Piano por la Catholic University of America (Washington DC).

Premiado en numerosas ocasiones, "Fefe" ha desarrollado una intensa labor docente y se dedica a estimular la escucha de la música y la generación de ideas en públicos diversos. Como director y pianista, actuó en destacados escenarios de la Argentina, el resto de América y Europa.

Es, además, el creador del exitoso espectáculo La Música de las Ideas, que combina música, humor, historias y participación del público. Allí propone un acercamiento original: pensar nuestra vida y nuestro trabajo a través de la música. Desde las poderosas ventajas de la armonía y el contrapunto de ideas, hasta la belleza de la improvisación, invita a reflexionar sobre qué ritmo queremos darle a nuestra existencia y qué banda sonora queremos crear.

Ahora, en su debut como columnista de Cadena 3, propone un desafío distinto: no sólo va a expresar su aguda visión sobre la realidad, va a tocar el piano para contarlo. Su columna, Las Notas de Fefe, podrá escucharse todos los viernes en Ahora País, junto a Rodolfo Barili. Además, sus intervenciones estarán disponibles en las redes de Cadena 3, para volver a disfrutarlas y compartirlas.