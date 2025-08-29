Elecciones y los contrapuntos entre los candidatos

Las elecciones en Argentina se convierten en un tema recurrente en el debate público, y en este contexto, hay un interesante paralelismo entre la música y la política. En su intervención, destaca el concepto de contrapunto, que proviene del ámbito musical y se traduce en un diálogo entre melodías. Este enfoque se hace especialmente relevante cuando se habla de la necesidad de un diálogo constructivo entre los candidatos.

Al igual que en la música, donde una melodía principal se acompaña de otra, en la política también es esencial escuchar al otro. La falta de diálogo se presenta como uno de los principales problemas que enfrenta Argentina en la actualidad. La idea es que, si todos los actores políticos se expresan al mismo tiempo, el mensaje se pierde, y por ende, se vuelve crucial permitir que cada uno tenga su espacio para opinar.

Un ejemplo de esto es la obra de Johann Pachelbel. Su famoso canon, que se basa en un bajo repetitivo y melodías que se superponen, simboliza la importancia de la democracia y la capacidad de elegir. Pone énfasis en que, a pesar de la apatía que puede observarse en el electorado, el acto de votar es fundamental y no debe ser tomado a la ligera, especialmente por aquellos que han vivido épocas en las que no se podía ejercer este derecho.

La apatía electoral se presenta como un fenómeno preocupante, más alarmante que la agresión y la falta de diálogo. La idea de que muchas personas elijan no votar es un recordatorio de que la democracia debe ser valorada y ejercida. En este sentido, el bajo en la música se convierte en una metáfora de esta realidad: es un elemento que sostiene la obra, así como la participación ciudadana sostiene la democracia.

Si el lado desafina te va mal a vos también, porque suena todo mal, y estaría bueno que no importa en qué rol estemos, que todos pensemos en el país como si fuera un gran coro, en donde todos tenemos que poner lo nuestro para que realmente salga una obra afinada.