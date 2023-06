Un disfraz para Massa y otro para Cristina

Adrián Simioni

Parecía carnaval el acto del lunes que protagonizó Cristina Kirchner y en el que hizo su primera aparición Sergio Massa como candidato del kirchnerismo. Parecía carnaval porque estaban todos disfrazados. Empezando por los dos jerarcas.

El disfraz más grotesco era el de Massa. Le pusieron un vestido de Madre de Plaza de Mayo, que le tiraba por todas partes. Y le montaron un escenario para exhibirlo: la presentación de un avión usado por la dictadura para los fatídicos vuelos de la muerte, de cuya compra en Estados Unidos se encargó -curiosamente o con premeditación- no el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sino el Ministerio de Economía.

Así el kirchnerismo volvió a usar los derechos humanos para condimentar el sapo que tendrán que tragarse sus militantes para votar a Massa.

De pronto, la romantizada "generación diezmada" pareció dejar de ser la de "Wado" De Pedro, el candidato presidencial muleto de Cristina. Se ve que la generación diezmada fue la de la Upau, el brazo estudiantil de la UCeDé de Álvaro Alsogaray en la que militaba Massa en los 80.

¿Qué hubiera dicho Hebe de Bonafini viendo a Massa disfrazado de campeón de los derechos humanos? No sabemos. Ella ya no está. Pero sabemos cosas que sí dijo de Massa muchas veces. Lo trató de "sátrapa", lo acusó de "engañar a la gente", dijo que Massa era "de terror" y que no sabía "quién era peor", si Massa o Macri, lo que para Hebe era algo así como la frontera absoluta del mal.

También disfrazados -de admiradores de Massa, parece- Estela de Carlotto y demás burócratas del derecho humanismo, aplaudieron a rabiar.

Cristina también estaba disfrazada. Centrada en dejar claro que ella sigue siendo una genia de la estrategia que maneja a los peronistas con una fusta pese al papelón de las candidaturas K, logró ocultar lo que más le interesa ocultar: que ella puso de candidato a Massa, hoy el principal interesado en mantener como sea el acuerdo con el FMI, que por otro lado Cristina dice detestar.

Hace justo un año Cristina y Máximo se negaban a aprobar en el Congreso mientras chequeaban con el rabillo del ojo y con alivio que, gracias a los votos de Juntos por el Cambio y los del massismo, Alberto lograba el visto bueno del acuerdo con el FMI, sin el cual el propio gobierno de Cristina hubiera saltado por los aires.

A esta altura, hay que admitirlo: Cristina es una impostora profesional. Hace más de un año que lleva ese disfraz absurdo -entre otros- y sus seguidores, los más fanáticos enemigos del FMI, la siguen aplaudiendo. Ahora aplauden también a Massa.