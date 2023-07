Ni trigo ni carne

Adrián Simioni

No sólo dólares le van a faltar al próximo gobierno, dado que Massa, Alberto y Cristina van a dejar un Banco Central con reservas negativas. En realidad, menos billetes de pesos sin valor, va a escasear de todo.

Por ejemplo, el trigo. La Bolsa de Comercio de Rosario calcula que se van a sembrar 100 mil hectáreas menos que el año pasado, que ya había sido escasa. Va a ser la menor siembra en 7 años. Inciden factores climáticos. Pero también las pésimas y sucesivas intervenciones del gobierno para tratar de controlar los precios de la harina y, sobre todo, algo que la Argentina no termina de desmontar: el control de cambios, por el que cualquiera que produce algo exportable en el país es obligado a venderlo a un dólar falso, el oficial, que cotiza a la mitad del valor del dólar real. Es un saqueo del 50% a los que trabajan de verdad. Sin ese saqueo, saldría trigo de las canillas. Pero no: vamos a producir la menor cantidad en 7 años, es decir, lo mismo que en 2016, después de las pésimas políticas de Guillermo Moreno y Cristina Fernández. Siempre pasa lo mismo. Y no aprendemos.

También va a faltar carne vacuna. Vayan preparándose para nuevos aumentos. Porque lo que ha estado sucediendo es un atentado demográfico contra el rodeo vacuno. En una punta, debido a la sequía, nos hemos estado comiendo las vacas, las madres, durante todo este tiempo. Ahora ya quedan muy pocas. Y el precio de las madres empezó a subir. O sea que por un lado hay menos oferta de carne y por el otro suben los costos de los criadores. En la otra punta, con los terneros pasa algo similar. Como nos comimos las madres, nacieron menos terneros. Y a los novillos que habían nacido poco antes también los comimos antes de que engordaran el máximo posible. El resultado es que hay menos animales para enviar a los frigoríficos. Así que se vienen subas de precios para la hacienda, que desde el fin del invierno y hasta fin de año, dicen los analistas, se van a sentir con fuerza en las carnicerías. Todo porque a nadie se le ocurrió no digo auxiliar pero al menos sacarle el pie de encima a la ganadería, ni siquiera en medio de la sequía brutal. Es que ya se sabe: en Argentina el campo sólo existe para saquearlo. Jamás para ayudarlo.