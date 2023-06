Obra pública: el presidente de la Bolsa pidió "no perder oportunidad ni tiempo"

FOTO: Obra pública: el presidente de la BCR pidió "no perder oportunidad ni tiempo".

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Miguel Simioni, pidió “no perder oportunidades ni tiempo” en materia de obras públicas. Lo hizo en el marco de una jornada organizada por la entidad junto con la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), delegaciones provinciales de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y el Mercado Argentino de Valores (MAV), en el que se presentaron distintas herramientas financieras para la realización de obras de infraestructura.

En sus palabras de apertura y en representación de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, Miguel Simioni destacó la importancia del encuentro para el desarrollo económico y social de la región: “Las necesidades de inversión en infraestructura son muy importantes, no solo las relacionadas con el transporte de cargas, que nuestra entidad impulsa permanentemente, sino también aquellas que son claves para mejorar la vida de los habitantes de las localidades de nuestra provincia”.

En esa misma línea, expresó que en Argentina esos proyectos suelen ser financiados “con recursos corrientes y que además generalmente son escasos, lo que termina afectando su relación en tiempo forma”:

De esta manera, el presidente de la BCR enfatizó en la necesidad de acercar la información sobre las herramientas financieras que ya están siendo utilizadas en otras localidades del país: “Existen herramientas que ofrece el mercado de capitales, incluso con fondos especialmente dedicados a estos fines, que pueden ser utilizados para dinamizar estos proyectos y no perder oportunidades ni tiempo”.

Javkin apuntó al “federalismo invertido”

A su turno, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, manifestó que “Argentina debe resolver el problema del federalismo invertido, ya que la Nación concentra los recursos en el AMBA y, en consecuencia, el departamento de Rosario es el que menos fondos provinciales recibe”.

“Si en algún momento el país se pusiera más justo, si la provincia entendiese que estos mismos instrumentos que estamos aplicando desde un municipio, lo usase la provincia con el excedente superavitario que tiene, podríamos resolver la obra de infraestructura. Estos instrumentos nos permiten hacerlo en pesos, con plazo a gracia, sin comprometernos a futuro”, finalizó.

Por su parte, Pablo Bortolato, vicepresidente del MAV, indicó que “hay fondos de infraestructura que hoy no están participando del Mercado de Capitales porque no hay producto, no hay oferta. Seguiremos insistiendo en esto y luchando para que tengan en cuenta que las herramientas e instrumentos están, falta que ustedes se acerquen al Mercado”. Además, adelantó que están trabajando en pagarés de terceros y en la autorización de la Comisión de Valores para la negociación de certificados de obra pública para trabajar con municipios.

Por otro lado, Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores, apuntó a la inversión de infraestructura y cadenas productivas.

“La Comisión es un organismo especializado. Nuestra función no es solo regular el mercado sino también promoverlo. Queremos fomentar el Mercado de Capitales y lograr un mercado federal que incluya a las pymes y al sector productivo del país”, agregó.

Presentes

El evento fue presidido por el presidente de la BCR Miguel Simioni; el presidente de la BCSF Martín Vigo Lamas; el vicepresidente del MAV Pablo Bortolato; el presidente de la Comisión Nacional de Valores Sebastián Negri y el intendente de Rosario Pablo Javkin. También contó con la presencia de autoridades de más de 30 localidades del área metropolitana y localidades comprendidas entre las rutas 14, 33 y 34.

Además, acompañaron funcionarios del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Rosario; presidentes y representantes de las Bolsas de Comercio y de Cereales, de Matba Rofex, Rosgan y Cámara Arbitral de Cereales y representantes de entidades empresariales e instituciones vinculadas al desarrollo de infraestructura y obra pública.