Inseguridad: el progresismo antipopular no la ve, como a la inflación

Por Adrián Simioni

Van 48 horas y Kicillof no ha dicho una sola palabra. Su última aparición pública fue el fin de semana, para lanzar su línea interna dentro del kirchnerismo.

El miércoles, los vecinos de La Plata protestaron frente a la Casa de Gobierno. No se sabe si Kicillof estaba escondido adentro o si ya se había ido. Recordemos: en la Argentina, la seguridad, las cárceles y la justicia ordinaria son responsabilidades de cada provincia.

El salvaje asesinato de Kim, la nenita de 7 años arrastrada por más de 10 cuadras por el auto que dos menores de edad acababan de robar, exhibe en toda su desmesura lo perdido que está el progresismo populista "K". Se autoperciben populares, pero el cinismo o la ignorancia les impide ver lo alejados que están de los dos flagelos que más golpean a los más sectores más vulnerables.

Siguen presos del "zaffaronismo", ese garantismo desviado que, queriendo exculpar a los criminales pobres justificándolos por las condiciones en las que crecieron, termina condenando al infierno a la inmensa mayoría de los pobres honestos. Y peor, formando parte del combo que en lugar de achicar la pobreza, la agranda.

Por eso pusieron en la Argentina una de las edades de inimputabilidad más altas del mundo y ponen en el freezer cada proyecto de ley para bajarla. La última vez fue el año pasado, con el proyecto que envió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Si esa ley hubiera salido, los asesinos de Kim podrían ser aislados. Pero según el orden actual, tienen que volver a sus familias, y si no la tienen, a la calle.

Es tan paradójica esta ideología progre autopercibida "popular" pero profundamente antipopular, que ni siquiera sirve para proteger a los menores criminales. De hecho, tirar a estos dos menores a las mismas familias y calles de siempre es condenarlos no sólo a que vuelvan a asesinar, sino a morir ellos mismos en algún infierno más o menos cercano de drogas, delitos y el balazo de algún policía o de algún otro pobre honesto harto de que lo roben, lo golpeen o le maten a sus familiares.

Esta ideología "progre" no sirve ni para los fines que ellos mismos definen como loables.

Es exactamente los que les pasó con la inflación. Hoy escuchamos a algunos políticos "K" que, en tono autocrítico, dicen "no supimos frenar la inflación, no le dimos importancia".

Efectivamente, el otro flagelo de los pobres es la inflación, cuya responsabilidad es de la Nación, no de las provincias. Y la verdad, cuando fueron gobierno nacional, no sólo no tomaron ese tema por las astas, sino que, al revés, no pararon de emitir papelitos para alimentar a su tropa de ñoquis, militantes y acomodados bien rentados. Claro, esa inflación liquidaba el ingreso de los pobres. Pero la solución progre era imprimir un poco más de papelitos sin valor para darles dos mangos en el cajero, fideos en los comedores y comprarles el voto.

El progresismo, queriendo auxiliar a los pobres, no paraba de fabricar pobres. Igual que el progresismo, impidiendo que se acuse a delincuentes jóvenes, los condena a morir de un balazo en la calle. Después se sorprenden de que los pobres voten a "la ultraderecha", como dicen ellos. Pero si es que nadie es tan distante con los pobres como ellos.

Nadie quiere detener a un chico de 14 para tirarlo al foso de la cárcel de Bouwer. Lo que se necesita es sacarlo de la calle, liberar a sus familias, evitar que sigan matando a nenas de 7 y llevarlos a un lugar lindo, limpio y tranquilo, atendido por gente que los respete, los cuide y los quiera, para desintoxicarlos a la fuerza si es necesario, darles la mejor comida, educarlos con los mejores maestros, enseñarles a trabajar y evitar que mueran antes de los 20 sin haber podido vivir la vida valiosa que ellos también merecen. La misma que deseamos para nuestros hijos. Más progresista de verdad, imposible.

Pero no la ven. Porque estos "progres" argentos nuestros son los progres más impopulares de la historia. Por más que ellos se autoperciban -o se vendan- como defensores de los pobres. En realidad, son sus peores enemigos.

