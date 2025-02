Habló otra víctima del menor detenido por el crimen de Kim Gómez

Martina es la joven que el pasado 1 de febrero fue asaltada por un grupo de delincuentes, de los cuales uno de ellos es el menor que actualmente se encuentra detenido por el asesinato de Kim durante un robo.

Mientras continúa el clima de dolor y enojo, la chica relató cómo sucedió el hecho en el que fue protagonista: “Era el 1 de febrero a las 00.30. Estaba yendo a un bar y me estaciono con el auto encendido en pleno centro de La Plata.”

“Ahí veo que se acercan los cuatro jóvenes, por lo que enseguida me doy vuelta e intento cerrar la puerta, pero logran abrirla, me sacan del brazo, me dejan moretones”, continuó el relato.

La joven recordó que fue el chico de 17 años quien le abrió la puerta para robarle: “Recuerdo su cara perfectamente.”

“Corro hasta una esquina y busco a alguien para que me pueda alcanzar hasta la comisaría para hacer la denuncia”, sumó en diálogo con A24.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La banda delictiva fue detenida tiempo después y Martina recordó que mientras realizaba la denuncia el grupo llegó a la comisaría: “Vi hasta cuando quedaron en libertad. La madre lo fue a buscar como si fuese al colegio por una amonestación”.

“Estuve más tiempo yo en la comisaría que ellos”, manifestó acerca de la decisión del Juzgado de Menores.