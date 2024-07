Cuatro razones que jaquean el plan de Milei y Caputo

Adrián Simioni

Argentina tiene superávits gemelos y la inflación baja. Pero no alcanza para recrear la confianza en el peso. La prueba es que no se logra levantar el cepo. El Gobierno no se anima o no puede. Si se levantara hoy, una montaña de pesos correría hacia el dólar. Pese a la licuación que hubo y al enorme esfuerzo fiscal.

Los desastres cometidos desde hace tantos años nos han dejado un gobierno que debe, en pesos, 160 billones de pesos. A eso se suma la deuda que contrajo el Banco Central para absorber parte de los pesos que los gobiernos anteriores le obligaban a darle. Son 18 billones.

Si te ponés a pensar, no es tanta. Es un 10% más. Hasta ahora el Gobierno se las arregló para renovar y pagar intereses de esos 160 billones y aún así le sobraron en los primeros cinco meses del año 2,3 billones.

Sin embargo, los agentes de mercado no creen que el plan del Gobierno sea viable. Por eso, el lunes subieron los dólares y bajaron los bonos y las acciones.

¿Por qué no le creen? Por un lado, para los bancos no es lo mismo que les deba el Gobierno que el Banco Central. El Banco Central es un riesgo cero porque es un acreedor que llegado el caso puede imprimir para pagar la deuda. En cambio, si se establece una regla dura de que el Central no va a emitir más para financiar al Gobierno, hay un riesgo. Sobre todo con un gobierno como el argentino, que ha defaulteado tantas veces. Entonces, para que le presten al gobierno los bancos van a exigir una tasa de interés más alta. Más plata.

El otro tema es que la economía no arranca. Si arrancara, el Gobierno podría recaudar más y despejar la duda. Pero no. La recaudación de junio cayó 14% en términos reales. El Gobierno tiene menos plata. Encima la inflación no termina de morir: Orlando Ferreres midió para junio un 5,6%. Por lo tanto la tasa de interés, para ser atractiva para los bancos, tiene que estar arriba de eso.

Hay un tercer tema: el cepo. Como está esta expectativa de cómo se va a hacer para evitar que esta ola masiva, este tsunami de pesos emitidos en tantos años pueda seguir contenido en el armario, hay expectativa de devaluación. Así que nadie ingresa un dólar de afuera ni lo saca del colchón. Eso impide al gobierno levantar el cepo. Lo que empeora las cosas: nadie trae o saca un dólar que cree que va a ser más caro si encima no sabe si lo va a poder recuperar cuando lo desee.

Y hay un cuarto tema de fondo: el poder político que, en estas circunstancias, tendrá Milei para poder sortear esta dificultad. Lo único que tuvo hasta ahora es el respaldo de los que lo votaron. ¿Lo seguirá teniendo? La oposición política especula: a algunos le gustaría verlo fracasar y que su plan estalle. De paso le dejaría todo resuelto, con una megadevaluación descontrolada y un megajuste a la bruta que le deje el campo orégano y todo resuelto, a costa de una pobreza aún mayor, a alguno de los que se prueban el traje.

En esa encrucijada estamos. Es la misma de siempre.

