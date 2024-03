Cuánto subirá el gas: el tarifazo más raro

Adrián Simioni

Ayer se oficializó el aumento del gas. Estamos hablando del gas en sí, no del costo de transportarlo y distribuirlo. El precio subirá en abril, lo pagaremos en mayo. Y en mayo volverá a subir.

¿Cuánto? Muchísimo. En porcentaje, ahora en abril hasta el 195%. O sea que algunas facturas casi se triplicarán. Y en mayo volverán a subir otro 52%. Además, los precios del gas seguirán fijados en dólares y, como el gobierno considera indispensable reducir los subsidios, se supone que, si sube el dólar, subirá el gas. No está claro. En todo caso, es un tarifazo en toda la línea.

Ahora, está lleno de rarezas o al menos cosas para remarcar.

-Primera cosa a remarcar. El precio del gas es de lo más atrasado que hay. Primero porque estuvo años congelado. Y cuando lo subían, aumentaba menos que la inflación. Por ejemplo en mayo de 2023 subió 25%. Así que, a menos que se dispare el dólar, el aumento muy alto de 195% se aplicará sobre precios bajos.

Por ejemplo, mi última factura de gas, en un departamento de Nueva Córdoba donde vivimos dos personas, fue de 2.100 pesos, 250 gramos de lechuga en Recoleta, menos de 100 gramos de Doritos, 42 caramelos duros Arcor en el kiosco de acá abajo. El plan básico de Netflix subió 257% en el último año. O sea que en abril voy a pagar $6.195 y en mayo $9.400. Comparado con lo que subió la luz, muy poco.

-Segundo. No sube igual para todos. Ese es el máximo. Pero para los usuarios N2, los más subsidiados, que pagan apenas el 10% de lo que cuesta el gas, va a subir solamente 95%. A menos que haya una brutal disparada del dólar, el gas va seguir siendo casi gratis en ese caso. Es más: si el dólar no se dispara el precio real que pagarán será mucho más bajo que el año pasado, porque 95% es poco más de un tercio que la inflación del año . A los clientes N3, es decir, los que también tienen casi gratis el primer bloque de consumo de gas, ese bloque les subirá 192%.

-Tercera rareza. Agárrense. En octubre el precio del gas, en dólares, va a bajar al mismo precio de abril. Es decir, se va a retrotraer el aumento del período mayo-septiembre. Esto es raro, primero, porque los gobiernos siempre trataron de abaratar el gas en invierno, cuando se consume más, y de subirlo en verano, cuando se consume menos.

Pero acá se aplica otra lógica más ajustada al mercado: que el gas suba cuando es más escaso, para que la gente realmente lo cuida. Como el gasoducto Néstor Kirchner no está completamente concluido, si no bajamos el consumo este invierno Argentina tendrá que importar mucho gas, que cuesta el triple que el producido en Vaca Muerta. Y Argentina necesita ahorrar dólares. Así que la recomendación es que este invierno todo el mundo se ponga las pilas y ahorre sí o sí gas. Nada de dejar el calefactor prendido cuando no hay nadie en casa. Es la recomendación que podemos hacer.

