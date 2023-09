Con el Estado no se come y no se educa, pero se hace campaña

Adrián Simioni

Casi todos los políticos que están en el poder ponen al Estado y al presupuesto público al servicio de su ambición de poder, al servicio de su perpetuación. Ni hablar si están en campaña. Pero lo de Sergio Massa no tiene límites. Ni escrúpulos. La lista es infinita.

Massa acaba de violentar el acuerdo que él mismo acaba de firmar con el FMI y de contradecir a su propia secretaria de Energía, que la semana pasada dijo que esa misma semana definirían cuánto aumentaría la tarifa eléctrica porque la devaluación de Massa había subido 11% los costos eléctricos y no se podían aumentar los subsidios eléctricos. Pues no. No habrá aumentos. Porque Massa no quiere que un aumento le ensucie la campaña. Un irresponsable. Al aumento lo tendrá que hacer el que venga.

Igual pasa con el precio del gas. En medio del caos que imposibilita cualquier cálculo y luego de pasarse años remoloneando, Massa ordenó iniciar una renegociación tarifaria para que entre a regir… ¿cuándo? Sí: el 1 de enero. Bombita para el que viene.

Otro ejemplo: para que las petroleras no subieran tanto el precio de la nafta Massa les prometió a cambio diferir el pago de las retenciones a la exportación de crudo y que las pudieran pagar en pesos y en seis cuotas sin interés (las licuaría la inflación). Era un acuerdo verbal que ponía a la industria petrolera al servicio de la campaña de Massa. Pero encima Massa no lo cumplió. La AFIP acaba de ignorar ese esquema. Y los precios están congelados en el surtidor.

Lo de los autos es para alquilar balcones. Primero Massa demoró la readecuación del impuesto a los autos de lujo para dejar a los autos sin precios y a la industria sin poder vender un solo coche. Con esa coacción forzó a las terminales a sentarse a negociar. Y les dio una zanahoria: dólares para importar algunos vehículos. ¿A cambio de qué? A cambio de que las fábricas congelen el precio de 9 coches hasta el 31 de octubre (sí, justo después de las elecciones) ¡Después esta gente habla de políticas de Estado de largo plazo! El comercio exterior e interior al servicio de la candidatura de un tipo. Que de paso nos digita qué auto vamos a comprar, porque obviamente todos buscarán el coche congelado, si es que hay para todos. Falta que nos diga el color.

Igual que con el Previaje 5, por el que vuelve a premiar a los ricos que se van de vacaciones con una eliminación de impuestos arbitraria que ha transformado al turismo en el único sector liberado de tributos en un país donde rige una maraña de 167 impuestos para el resto de los idiotas que se consumen y producen otras cosas. Todo sea por quedar bien y mostrar rutas atascadas un par de domingos a la noche gracias a un Estado puesto por completo al servicio electoral de un solo tipo.