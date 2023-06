Cómo sería vivir en un régimen bimonetario

Adrián Simioni

Ayer la Fundación Mediterránea sorprendió al anunciar que les propondrá a todos los candidatos presidenciales que en Argentina comience a regir un régimen bimonetario, algo que está a mitad de camino entre el uso exclusivo del peso y la dolarización de la economía.

El jefe de los economistas de la Mediterránea, Carlos Melconian, que es el encargado de "venderles" este plan a Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta y Sergio Massa, respondió así cuando le preguntamos si esa era la alternativa.

¿Cómo sería vivir en una economía bimonetaria? Básicamente, implicaría que todos nosotros, en el sector privado, podríamos celebrar nuestros contratos en la moneda que quisiéramos. No sólo en dólares. Por ejemplo, podríamos alquilar una casa en dólares, vender autos en dólares, incluso acordar nuestros salarios en dólares. Las empresas podrían facturar en dólares. En Uruguay, que es bimonetario desde hace décadas, casi un cuarto de la facturación de las empresas es en dólares. Podríamos prestar en dólares. De esta forma, los casi 300 mil millones de dólares que tenemos enterrados en los jardines podrían dejar de estar muertos, inertes, allí, y pasar a ser útiles, productivos. Habría crédito para viviendas por ejemplo, o para que las empresas inviertan en maquinarias, por caso.

Como dice Melconian, la Argentina ya es bimonetaria. Ya usamos el dólar como unidad de medida, para hacer ciertos pagos y para atesorar. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, entre otras cosas que esto iría con una reforma del Código Civil para darle no sólo al dólar sino a cualquier otra moneda, el reconocimiento de curso legal, el mismo estatus legal que el peso.

¿Por qué esta es la clave? Para generar confianza. No olvidemos que acá hubo pesificación forzosa de ahorros en dólares. Si queremos que Juana, que tiene bajo el colchón 100 mil dólares, se los preste a José para que se compre un departamento, hay que impedir que en algún momento José vaya a un juez diciendo a llorar la carta con el argumento de que el dólar está caro y el juez, para hacerse el bueno con el dinero de Juana, le autorice a devolver en pesos miserables los dólares. Eso es un régimen legal bimonetario. Que los privados elijan qué moneda usar en sus contratos y que después nadie pueda venir a cambiar esos contratos de prepo. Para que haya seguridad jurídica.

¿Significa el fin del peso? No, por eso es distinto a la dolarización. El peso seguiría existiendo. El Estado cobraría impuestos en pesos y pagaría sueldos, jubilaciones y todos sus gastos en pesos. Aunque tambièn podría hacerlo en dólares en algún caso. Si los gobiernos que manejan el Estado y todos los que viven del Estado son cuidadosos y no lo hacen gastar de más, entonces no habría inflación y el peso no perdería su valor frente al dólar ni frente a nada. Y si quienes viven del Estado insisten en vivir de arriba y pagarse montañas de pesos, allá ellos. El peso perdería valor, pero el sector privado podría elegir vivir en otra moneda, sin tener que hacerse cargo del desmadre fiscal constante del sector estatal.