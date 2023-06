Salvador Di Stéfano advierte: "No me quedaría el fin de semana con pesos"

AUDIO: Economista advierte: "No me quedaría el fin de semana con pesos"

El economista Salvador Di Stéfano analizó el impacto del armado de las fórmulas electorales en la situación económica del país y, con el acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) en veremos, alertó: “No me quedaría el fin de semana con pesos”.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Di Stefano –que hace unas semanas pronosticó la suba del dólar a 500 pesos- analizó: “No tiene mucho sentido que Massa se quede en este momento. Yo la información que tengo es que el acuerdo no está y que el Fondo pide una devaluación del 30 por ciento”.

“El oficialismo no tiene un norte claro. Los mercados tienen esa lógica, cuando peor, mejor”, advirtió.

Y, en ese sentido, apuntó: “Recomiendo no ir al fin de semana sin haber dolarizado la cartera. No me quedaría con pesos en el bolsillo de acá al 1 de julio. El 30 de junio si o si hay que cerrar el acuerdo con el Fondo”.