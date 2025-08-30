Todo es adaptación

Por Gabriel Rodríguez

Un período de adaptación es un concepto muy utilizado en el mundo del fútbol. Para algunos es acertado y para otros, una excusa para justificar que el rendimiento de un jugador no fue el esperado. Estos últimos son los que piensan que el fútbol es fútbol sin importar el contexto. Esa es una verdad a medias porque es el mismo juego con las mismas reglas sin importar el país o el torneo. Pero el fútbol es un juego con infinitas posibilidades.

Son un montón los factores a tomar en cuenta para entender una determinada forma de jugar. No existen dos equipos iguales. Incluso el rendimiento y acciones de un mismo club pueden variar radicalmente de un juego a otro, ya sea por voluntad propia o por condicionamiento del rival.

La historia tiene que ver con los regresos al fútbol argentino y cómo actúan aquellos que vuelven, si la reinserción es más complicada de lo habitual o si es más simple. El fútbol argentino tuvo dos grandes vueltas para el segundo semestre de 2025, Angel Di María a Central y Leandro Paredes a Boca.

“Angelito” recogió el guante hace unos días de lo que Marcelo Gallardo, técnico de River, dijo a comienzos de agosto respecto a las complejidades que deben atravesar los futbolistas que llegan desde distintas ligas europeas. “No siento que me esté costando”, declaró un tanto filoso Di María.

¿Pero qué había dicho Gallardo? Puntualizó en los dos campeones del mundo pero también habló de tres de los suyos, Pezzella, Acuña y Montiel. “A Di María y Paredes, que enaltecen el fútbol argentino, les va a costar muchísimo también la adaptación”.

Hasta la fecha 6, Di María llevaba 6 partidos y 3 goles, dos de penal bastante dudosos pese a que dijo lo contrario, y el golazo de tiro libre a Newell’s en el clásico. Pero además, marcando casi todos los tantos del Canalla que hasta la semana pasada llevaba cuatro. Desde el juego parece estar el debe, claramente le cuesta sacarse un futbolista de encima y eso es adaptación.

Volviendo a River, a Acuña se lo ve a destiempo, Pezzella bajó notablemente hasta perder el puesto con Martínez Quarta y quizá el más parejo sea Montiel, ahora en una faceta más goleadora.

Lo que sucede en la cancha es muy amplio porque cuando un jugador cambia de equipo se modifica la metodología de trabajo, los componentes del cuerpo técnico, la filosofía del club, las instalaciones, rutinas de viaje y de concentración, nuevos compañeros y otra liga con todas sus características.

De eso puede dar fe EdinsonCavani, quien llegó a Boca en agosto de 2023, marcó su primer gol 18 días después ante Platense y entraba con el pie derecho. Pero luego entró en una meseta de casi cuatro meses con 3 goles en 20 partidos, hechizo que pudo romper el 3 de marzo de 2024 con un hat-trick ante Belgrano.

A Carlos Tevez no le costó nada. Vigente y en gran nivel con 31 años, habiendo sido subcampeón de la Champions con Juventus, club del que fue muy reconocido, volvió al Xeneize para ganar el quinto título, el campeonato largo de 2015 en un Boca que no lograba ser campeón desde hacía siete certámenes.

Es que cada futbolista está constantemente interpretando situaciones para actuar en consecuencia, de la forma más acorde posible. Cada una de estas situaciones es única, y es imposible que se replique una acción que sucedió en otro momento. Estos procesos de interpretación constante no tienen un final porque un jugador puede haber interactuado con los mismos diez compañeros con los que está en cancha e igual deberá estar procesando información en cada momento del juego.

Franco Jara no es ídolo de Belgrano, pero desde que llegó se convirtió en referente ineludible de los distintos planteles. No dudó un segundo en viajar sin escalas desde la comodidad deportiva y económica de la MLS para cumplir el sueño de siempre, el de vestir los colores del club del que es hincha. Asentarse en Argentina después de casi 10 años no le fue fácil. Su primer gol llegó 6 meses luego de su debut en el Celeste, ante Banfield el 26 de junio de 2023, pero lo festejó tanto que se sacó la camiseta, se olvidó que estaba amonestado y lo expulsaron. Su punto más alto fue al salir goleador de la Liga 2024 con 13 anotaciones... Es decir, a Jara le costó un año su adaptación.

Más atrás en el tiempo, encontramos el regreso de Juan Sebastián Verón a Estudiantes en julio de 2006 y después de diez años en Europa, vistiendo las camisetas de Parma, Manchester United, Chelsea e Inter. A los 31 años, la "Brujita" marcó su primer gol el 6 de agosto de aquel año en una derrota ante Belgrano. Sin embargo, se quedó con el título tras ganarle el desempate a Boca. Luego consiguió dos más: la Libertadores 2009 y el Apertura 2010 con gol en el clásico ante Gimnasia incluido.

Podríamos apuntar que el futbolista que ha jugado a menudo con los mismos compañeros se le harán más fácil estos procesos porque hay ciertos patrones que se reproducen de forma parecida constantemente. Pasa también que un profesional llega a un equipo y encaja perfectamente desde el primer momento. No existe, entonces un tiempo estimado para esto, porque cada caso es distinto.

A Silvio Romero no le fue bien en su vuelta a casa. Instituto lo esperó 14 años y se vistió de Gloria otra vez. Pero no tuvo suerte.Hizo un gol en 33 partidos, aquel a Riestra el 20 de noviembre de 2024, tanto que hizo repasar que no marcaba desde hacía 18 meses jugando para Fortaleza. Y se fue con apenas 120 minutos en cancha en 90 cotejos en la primera parte de 2025.

Belgrano rompió el mercado para el primer semestre con Lucas Zelarayan, quien después de pasar por México, Estados Unidos y Arabia, empezó con destellos de lo que puede dar y le bastó una buena pretemporada para incidir directamente en un equipo que depende de él. Lleva 18 partidos, tres goles y tres asistencias.

Así como Belgrano apostó por la vuelta del Chino Zelarayan, Talleres hizo lo propio con Emmanuel Reynoso. Debutó frente a Lanús en el Apertura con 30 minutos despertaron ilusión, pero fue un espejismo. Hasta aquí no pudo encontrar su mejor versión, al punto de que una sola vez disputó los 90 minutos de un partido, contra Vélez en el Apertura y marcó un gol, en Copa Argentina ante Armenio.

Quizá lo más importante es que cuando se cambia de club, a veces se cambia la vida, propia y familiar por más que alguien regrese muchos años después al lugar de donde salió. O sea, no tiene nada de malo adaptarse más tarde de lo esperado porque son demasiadas cosas las que se introducen en lo cotidiano y es lógico que conlleve un tiempo asumir.

Todo eso le pasa a cualquier persona y en eso, como en tantas otras cosas, los futbolistas no son la excepción porque en definitiva son mucho más que una gambeta o un pase bien dado.