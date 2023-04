La vida circular de Martín Demichelis

Diego Borinsky

De River al Bayern y del Bayern a River.

La vida es circular para Martín Gastón Demichelis, cordobés nacido en Justiniano Posse hace 42 años.

Es circular y privilegiada: no cualquiera llega a jugar en la Primera de River y mucho menos salta con apenas 22 años al club más fuerte de Alemania y uno de los más poderosos de Europa. Micho fue el primer argentino en jugar en el Bayern Munich. Y también el primer argentino en dirigir en las inferiores del club bávaro, que es casi como hacer un posgrado en Oxford.

Si River preparó a Micho en su semillero para luego destacarse durante casi 8 años en el Bayern y ganar 11 títulos, ahora se dio el camino inverso: en el semillero del Bayern, Demichelis hizo sus primeros palotes en el oficio para prepararse y dar el gran salto, como es dirigir a la Primera de River Plate, nada menos que después de Marcelo Gallardo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A Martín Demichelis la vida no le resultó para nada sencilla. Lo que es un lugar común para la gran mayoría de los futbolistas en Argentina, porque suelen venir de muy abajo, en Micho se potenció. Perdió a su madre por un cáncer fulminante de páncreas a los 14 años, a su padre por un accidente de auto a los 32 y un tiempito antes al hermano que le dio la vida, como él mismo definía a Adrián De Vicente, el ex jugador de River y Racing que fue su representante y protagonista determinante en su traspaso al fútbol alemán.

“Todas estas desgracias, quizás, me transformaron en una persona más dura, más tosca, y a la vez me hacen abrazar a mis hijos todos los días y decirles que los amo”, admitió en 2018.

Comenzó a patear una pelota en Complejo Deportivo Teniente Origone, el único club que existía en Justiniano Posse en la década del 80, que compite en la dura liga bellvillense. Jugaba de número 5, el puesto que siempre le gustó, y admiraba a Fernando Redondo. En las tapas de su carpeta tenía las fotos de Ortega y de Francescoli con la camiseta de River y de Maradona con la de la selección. Con Enzo hoy se ven casi todos los días.

En Justiniano, sus abuelos tenían una distribuidora de gaseosas que atendían a unos 20 pueblos a la redonda. Cuando falleció primero su abuelo y luego su madre, el padre no pudo sostener la empresa y se convirtió en camionero. Viajaba mucho y tanto Micho como sus dos hermanas (una 3 años mayor y la otra 10 años menor) casi no lo veían. Por ese motivo, pasó a odiar los camiones. “Hasta que un día, ya jugando en River, unos piratas del asfalto lo secuestraron durante 3 días, y en ese instante lo bajé del camión”, contó.

Forjó su carácter viviendo lejos de su casa desde chico: dos años en la pensión de Renato Cesarini, en Rosario, y otros dos en la de River. Del Monumental se puede decir que conoció todos los rincones: vivía en la pensión, estudiaba en el Instituto y trabajaba como cadete en el departamento de prensa. Caminar los pasillos, los caminó.

No le resultó sencillo llegar a la Primera y caminó por la delgada línea que separa ser futbolista profesional de tener que volver al pueblo con el bolsito al hombro. Ramón Díaz lo promovió para entrenarse con los grandes pero con su salida del club a comienzos del 2000 retrocedió varios casilleros: el Tolo Gallego lo bajó de un hondazo a la Cuarta División. Por suerte para él, volvió Ramón en el 2001 y pisando los 21 años, ya en el límite de edad, firmó su primer contrato.

Después de ganar el Clausura 2002 con Ramón y el Clausura 2003 con Manuel Pellegrini, jugó casi 8 años en el Bayern, luego tres en el mejor Málaga de la historia que llegó hasta cuartos de final de la Champions, 2 en el Manchester City, donde ganó la Premier League con Nicolás Otamendi, entre otros compatriotas, una temporada en el Espanyol y se retiró en 2017 en el Málaga. En total fueron 17 años de carrera y 16 títulos.

El director técnico que más lo marcó fue el chileno Manuel Pellegrini, al que tuvo durante 7 años en 3 clubes distintos: River, Manchester City y Málaga. “Es el prototipo de entrenador que me gustaría ser”, aseguró. Al holandés van Gaal lo considera un muy buen DT pero cree que está loco. De hecho, Leandro Paredes no fue el primero en tirarle un pelotazo: cuando lo tenía en el Bayern, enojado por un par de desencuentros, en medio de una práctica de fútbol en que Luisito hacía de árbitro, Micho le apuntó con todas las ganas a la cabeza y el balinazo le pasó rozando a la cabeza del DT. “Se hizo un silencio increíble”, recordó entre sonrisas.

Empezó a ir a la selección en 2005, al mismo tiempo que Lionel Messi y se hicieron amigos. Micho hasta le recomendó su nutricionista y fue invitado al casamiento de Leo.

En 2006 conmovió por la crudeza de su testimonio al ser dejado afuera por José Pekerman del Mundial que se disputaba en Alemania, donde Demichelis la estaba rompiendo como titular en el Bayern. “No tengo ganas de vivir”, declaró.

Tuvo revancha en el 2010 con Maradona de entrenador y en el 2014, ya con el avión carreteando hacia Brasil, se metió en la lista definitiva.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Hacía 3 años que Sabella no lo convocaba, desde un fatídico empate 1-1 ante Bolivia en el Monumental, en el arranque de las Eliminatorias. Se había equivocado en un pase que derivó en el gol de Bolivia y a partir de allí, cada vez que recibía la pelota, la gente lo silbaba. Los hinchas argentinos, sí. Fue uno de los días más tristes de su carrera. Así recordó su reacción al terminar el partido: “Me vi desbordado. Entré sacado al vestuario, pateando lo que se me ponía delante, y me fui a las duchas a llorar. Le pegaba a la pared. Durante mi carrera, si me decían que había que correr 15 kilómetros o subir 10 veces la montaña, lo hacía, pero si algo no toleraba era la recuperación en los baldes con hielo, mientras los alemanes y los ingleses se metían como si nada. Ese día, mientras lloraba en el baño, vi el balde de hielo y me metí. Pero no parado: ¡me zambullí de cabeza! ¡Con la cabeza adentro del hielo!. Al rato me senté y vinieron Masche y Leo Messi a abrazarme y tranquilizarme. Debo de haberles dado mucha pena”.

Después de retirarse en Málaga en 2017, Demichelis se quedó como ayudante de Michel en el primer equipo. En 2019 el Bayern lo convocó para que fuera uno de sus embajadores del club y dos años después, cuando el director deportivo le propuso ser el entrenador del Sub 19, no lo pensó ni 2 minutos.

Ya tenía en su cabeza que quería ser DT. Estuvo dos años en el sub 19, luego subió un escalón y pasó a la Reserva, el segundo equipo. Esa siempre fue su idea: al igual que lo hizo en su carrera como futbolista, prepararse haciendo las divisiones inferiores. Paso a paso. Fue un aprendizaje de cuatro años. Obtuvo el título de entrenador UEFA pro en Italia a donde iba a cursar vestido con una camperita de River. Y justamente River lo convocó a fines del año pasado cuando ocurrió lo que parecía que nunca ocurriría, pero un día ocurrió: que Marcelo Gallardo dijera adiós.

Casado con Evangelina Anderson, una de las mujeres más lindas de la Argentina, y no exageramos, padre de Bastian, Lola y Emma, cada vez que puede se da una vueltita por Justiniano Posse, donde aún viven sus hermanas, sobrinos y los amigos de la infancia. Para Martín Gastón Demichelis, Justiniano sigue siendo su lugar en el mundo. Ni Munich, ni Marbella, ni Manchester. Allí, en Justiniano, el nuevo entrenador de River no es Micho, como lo llama el ambiente del fútbol, ni Demi, como le dice su mujer. Es simplemente Tincho, uno que le peleó a la vida de verdad.

Redacción y narración de Diego Borinsky. Edición de Agustín González.