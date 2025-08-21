Una discusión de casi un siglo: proponen cambiar el huso horario en Argentina

Por Fernando Genesir

Me sorprende algo que viene pasando desde hace un siglo en la Argentina y que todavía no hemos podido resolver. Habitualmente se dice que en Argentina no tenemos problemas nuevos, sino que tenemos viejos problemas que se repiten y que no resolvemos.

Entra nuevamente a la cancha la posibilidad de cambio de la hora en la Argentina. Se trató en Diputados, ahora lo va a tratar el Senado y definen si habrá que atrasar los relojes en todo el país.

Repito, con los problemas que tenemos en la Argentina, la Cámara de Diputados trató un proyecto que busca modificar el huso horario en todo el territorio nacional a instancias de Julio Cobos, el diputado mendocino que propone cambiar la hora coincidente con la luz solar para evitar el aumento de los consumos de energía eléctrica y reducir los gastos de tarifas.

Lo dice Cobos, lo propone este diputado nacional, pero en realidad es algo que desde hace muchos años vienen planteando los mendocinos. Y también podríamos plantear de nuevo si es un viejo problema que no terminamos de resolver en la Argentina.

Yo diría que sí, que es casi una editorial de cómo somos los argentinos, que debatimos, damos vueltas, proponemos, analizamos y finalmente no resolvemos. No resolvemos el cambio del huso horario.

El investigador Diego Golombek señaló que si contamos las alternancias verano-invierno, en Argentina hemos cambiado la zona horaria unas 57 veces. Esta mañana en Radioinforme 3 escuchamos a Gonzalo Iparraguirre, investigador del Laboratorio del Tiempo de la Universidad de San Andrés, quien mencionó que estar tan temprano en las escuelas, sin luz solar, tiene efectos negativos. En ese sentido, señaló que nuestro cuerpo se sincroniza con la luz y además señaló que hay un tema de sueño, que podemos descansar mejor al no levantarnos tan temprano.

Me da la sensación que es una nota que fue hecha en la década del 90 o en los 2000. Porque se repite, ya he escuchado, hasta el cansancio, la explicación de por qué un huso horario y no el otro.