Una decisión necesaria por seguridad

Fernando Genesir

La razón tras la suspensión del partido entre Godoy Cruz y Talleres fue la agresión a Diego Martín, un asistente que recibió un proyectil en la frente, lanzado desde una tribuna lateral del Estadio de Gimnasia de Mendoza, justo antes de iniciar el segundo tiempo con un marcador de cero a cero.

El asistente se acercó a la mitad de la cancha, visiblemente dolorido y con la frente ensangrentada. El árbitro, Yael Falcón Pérez, decidió suspender el partido.

Me llamaron la atención varios aspectos de esta situación. En primer lugar, el tiempo que se tomó para suspender el juego, 10 a 15 minutos. Para mí, una agresión amerita una suspensión inmediata. Además, el árbitro tuvo que explicar lo sucedido al técnico, quien argumentó que no se podía seguir con el cuarto árbitro. A mi parecer, este argumento es inaceptable en un evento de primera división.

El árbitro, en su discurso, afirmó que no permitirían que ninguno de los presentes saliera lastimado de un evento deportivo. En el año 2025, no podemos permitir que situaciones como esta continúen sucediendo. Reconozco que no es culpa de los jugadores de Talleres ni de Godoy Cruz, pero la decisión del árbitro fue acertada. Sin embargo, creo que la reacción de algunos plateístas de Godoy Cruz fue sorprendente. Al salir, insultaron al árbitro por suspender el partido, como si la continuidad del juego fuera más importante que la seguridad de todos los involucrados.

Es incomprensible que muchos pidieran que el partido siguiera, cuando el asistente podría haber sufrido una lesión mucho más grave. Los jugadores y técnicos deberían solidarizarse en situaciones como esta. No se puede minimizar un hecho de esta gravedad, que no se trata solo de si el asistente puede continuar o no. Es una agresión directa, y si el proyectil hubiera impactado en el ojo, las consecuencias hubieran sido devastadoras.

Existen opiniones sobre las sanciones que se deben aplicar a Godoy Cruz. Algunos sugieren que deberían perder puntos, recordando un incidente similar del año pasado. La pregunta es qué medidas se deben tomar para evitar que esto vuelva a suceder. En el ámbito de la seguridad, se plantean propuestas irracionales, pero es necesario pensar en medidas efectivas y duras. Ese hincha que lanzó el proyectil no debería volver a entrar a una cancha, ni a ninguna otra.

Finalmente, es importante reconocer que, aunque criticamos a los árbitros, en este caso, el argumento de Falcón Pérez fue el correcto. Se debió actuar más rápido, pero la decisión fue adecuada.

