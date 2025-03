Repartían cortinas roller en moto y ahora tienen su propia fábrica

Por Fernando Genesir

Hay una historia que me encantó, y me parece, por la repercusión que tuvo a muchos oyentes también. Es la historia de una pareja, Axel Pedemonte y Nicole Zelarrayán, que se casaron muy jóvenes, ella quedó embarazada, se fueron a vivir juntos, y los agarró la pandemia, y se quedaron sin nada, y dijeron, "¿qué hacemos?".

"¿Y si empezamos a fabricar, a hacer cortinas rollers?", se preguntaron. Pero no sabían nada de cómo hacerlas. Buscaron tutoriales, no había, y no encontraban cómo aprender a hacer cortinas rollers.

Y entonces, en esa casa a la que se fueron a vivir juntos, mientras esperaban a un bebé, y mientras no tenían trabajo, empezaron a desarmar cortinas rollers, para ver cómo las podían armar, y así aprender ellos cómo hacer, cómo fabricarlas.

Y lo lograron, vaya que sí lo lograron. Son de la provincia de Neuquén, ahora se mudaron cerca de la capital, y de la nada, desde cero, hoy tienen una fábrica y dan trabajo a 10 empleados.

Y ayer nos cortaban parte de lo que pasó, mientras empezaban con este camino, hasta la fábrica que hoy tienen.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por ejemplo, a la hora de entregar las cortinas, lo hacían en moto, y le decían a los clientes que la camioneta estaba haciendo otro reparto.

En diálogo con Cadena 3, comentaron que hacían las entregas en moto y con las cortinas atadas al cuerpo. "Imaginate una tortuga ninja, con la espalda atrás, así, con las cortinas atadas al cuerpo, y después arriba la campera, y así salíamos", contó Axel, entre risas.

Además, dijo que viajaba muchos kilómetros con las cortinas atadas al cuerpo, "obviamente acalambrado y demás llegaba, pero era la única forma".

Y sumó: "Teníamos que dar credibilidad, porque por ahí la gente se deja llevar mucho por las apariencias, y bueno, nosotros no teníamos, estábamos empezando".

La historia es maravillosa, empezaron de cero, no es que su papá o su mamá eran cortineros, tenían una fábrica, tenían un negocio, nada.

Arrancaron de cero en pandemia de la manera que aprendieron, y hoy tienen una fábrica, y se quieren quedar acá en Argentina. Y la verdad que es un mensaje que contagia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/