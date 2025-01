Radares y fotomultas, "cuco" de los conductores argentinos: el fin del control

Fernando Genesir

A menudo nos quejamos de los controles de tránsito. Y en particular, en Córdoba, de los controles de la Caminera; que las luces, que la velocidad, que están escondidos, que ahora él matafuego. Y siempre, o casi siempre, la queja es que se hace con el fin de recaudar. Yo ya dije que nadie te puede multar por cruzar en rojo, si vos no cruzás en rojo. No nos gusta que nos controlen.

Y sigue habiendo una especie de "cuco", en Argentina en general, contra los radares y contra las fotomultas. Siempre con la excusa de que con la fotomulta se meten en nuestra intimidad. Como si alguien quisiera descubrir con quién vamos en el auto. Y eso, que en el resto del mundo los controles están. Y si tuvimos la oportunidad de viajar, eso sí, cuando viajamos, cuando salimos, cuando estamos en otro país nos convertimos en respetuosos de las normas. O sea, afuera nos portamos bien. No se nos ocurre portarnos mal, cruzar en rojo, excedernos en la velocidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Bueno, casualmente, la noticia es que en España, en Cataluña en particular, cada vez ponen más radares en las rutas. ¿Y por qué los ponen? Porque suponen que el exceso de velocidad es la principal causa de muertes en accidentes de tránsito. El año pasado, 180 personas fallecieron en accidentes en las carreteras catalanas. Esto es un 21% menos de víctimas que en el 2023. Es una tendencia positiva. Bajaron los accidentes y los muertos. Aunque todavía queda lejos el difícil objetivo en toda Europa de disminuir a cero los muertos en las carreteras para el 2050.

Bueno, mientras tanto, para bajar esas cifras de accidentes y de muertos, el Servicio Catalán de Tránsito anunció dos cosas. La primera, una medida que apuesta a la inteligencia artificial para predecir el riesgo de accidente. En un tramo de autopista, se está trabajando en las predicciones de intensidad y de velocidad con un acierto del 95%. Creen que se podrá predecir este riesgo de siniestro y poder comunicarlo adecuadamente a los conductores.

La segunda medida, frenar los accidentes con la incorporación de seis nuevos corros radares, como le dicen. Son radares en las rutas previstos a lo largo de este año para vigilar 150 puntos de alta siniestralidad y que se van a sumar a los ya existentes en funcionamiento. Estos dispositivos comparten las características de un radar fijo porque se pueden mover además por distintas zonas. Los que ya están instalados en el último trimestre del 2024 han controlado la velocidad de 1.200.000 vehículos. De los que 110.000 han sido multados por exceso de velocidad. O sea, los amantes de la velocidad la tienen cada vez más complicada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El objetivo de los radares en España, en Cataluña y en todo el mundo no es recaudar, es combatir la siniestralidad en las carreteras. Esos aparatos de última generación incorporan tecnologías láser y eso le permite hacer un seguimiento dinámico de un vehículo durante varios metros y determinar la velocidad en varios carriles a la vez. Los radares están conectados a internet y si detectan una infracción multan al conductor al instante, sin necesidad de la presencia de ningún agente de tránsito.

Y a propósito de controles, y con esto cierro, y de lo que pasa en el resto del mundo. Desde el 1 de enero en Milán, Italia, prohíben fumar en todos los espacios públicos al aire libre, en toda la ciudad. Es la medida más estricta del país. ¿Lo hacen para recaudar? No. Buscan proteger la salud de los ciudadanos y mejorar la calidad del aire en una de las ciudades más contaminadas de Europa.